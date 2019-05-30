Гройсман уходит в отставку: все подробности онлайн

Парубий собирает депутатов Рады на заседание, чтобы услышать отчет Кабмина и рассмотреть вопрос отставки премьера

Премьер-министр Владимира Гройсман подтвердил свое решение уйти в отставку. Окончательное заявление было сделано Гройсманом на предыдущем заседании правительства в среду, 22 мая. А 29 мая заседание Кабмина не проводилось.

Парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал депутатам рассмотреть вопрос отставки главы правительства. Как заявил председатель комитета Руслан Князевич, Верховной Раде было рекомендовано определиться путем голосования с заявлением об отставке Владимира Гройсмана.

Глава правительства намерен принять участие в заседании Рады в четверг, 30 мая, где перед отставкой отчитается о работе Кабмина, как того требует закон. Ведь, согласно законодательству, отставка премьер-министра, означает отставку всего правительства.

Заседание Верховной Рады начнется в 10:00 в четверг, 30 мая.

До этого, в 9:00 собирается заседание фракции "Блок Петра Порошенко" с участием премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

"Сегодня" следят за ходом событий и будут вести онлайн-трансляцию.

Впрочем, представители некоторых фракций уже заявили, что не будут голосовать за это решение. Так, в БПП сделали заявление по отставке Гройсмана.

В свою очередь политический эксперты в комментарии сайту "Сегодня" рассказали, что значит отмена очередного заседания Кабмина. По мнению экспертов, украинцам не стоит боятся правительственного безвластия.

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