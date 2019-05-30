Сделать стартовой
26,68
29,77
УКР
Главная Больше  Новости политики

Гройсман уходит в отставку: все подробности онлайн

30 мая, 09:35

Парубий собирает депутатов Рады на заседание, чтобы услышать отчет Кабмина и рассмотреть вопрос отставки премьера


Премьер-министр Владимира Гройсман подтвердил свое решение уйти в отставку. Окончательное заявление было сделано Гройсманом на предыдущем заседании правительства в среду, 22 мая. А 29 мая заседание Кабмина не проводилось.

Парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал депутатам рассмотреть вопрос отставки главы правительства. Как заявил председатель комитета Руслан Князевич, Верховной Раде было рекомендовано определиться путем голосования с заявлением об отставке Владимира Гройсмана.

Глава правительства намерен принять участие в заседании Рады в четверг, 30 мая, где перед отставкой отчитается о работе Кабмина, как того требует закон. Ведь, согласно законодательству, отставка премьер-министра, означает отставку всего правительства.

Заседание Верховной Рады начнется в 10:00 в четверг, 30 мая.

До этого, в 9:00 собирается заседание фракции "Блок Петра Порошенко" с участием премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

"Сегодня" следят за ходом событий и будут вести онлайн-трансляцию.

Впрочем, представители некоторых фракций уже заявили, что не будут голосовать за это решение. Так, в БПП сделали заявление по отставке Гройсмана.

В свою очередь политический эксперты в комментарии сайту "Сегодня" рассказали, что значит отмена очередного заседания Кабмина. По мнению экспертов, украинцам не стоит боятся правительственного безвластия. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Верховная Рада, заседание, Парубий, Гройсман, отставка премьера

Вы сейчас просматриваете новость " Гройсман уходит в отставку: все подробности онлайн". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Без перебежчиков и конъюнктурщиков: Гройсман рассказал, какой будет его партия

Вчера, 21:05

По словам премьера, нужно иметь стержень, чтобы бороться за Украину

Гройсман о сокращении количества депутатов Рады: Я не вижу в этом угрозы

Вчера, 19:17

Премьер отметил, что этот вопрос важно рассматривать с двух сторон: количества и качества

Бывшая жена Потапа поздравила его с женитьбой на Каменских

Какие сюрпризы ждут пенсионеров в Украине

Путин предложил ввести общее гражданство для России и Украины

Хоккеист сборной России попал на скандальное видео

Колиивщина – символ того, что история нас ничему не учит

Коломойский прилетел в Украину не один: рассекречены фамилии

Врачи назвали продукты с высоким содержанием калия

Евгения Медведева и ее шикарные платья. Такой вы ее еще не видели

Люксембург - Украина 1:2. В шаге от бездны (фото)

Молчание – золото: 5 причин никому не рассказывать о своих планах

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Категорически нельзя идти в туалет, проснувшись ночью

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Сегодня, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Новый кредит или новая программа: о чем договорились МВФ и Зеленский

Вчера, 08:16

Вопрос о следующем транше МВФ будет решать только после парламентских выборов

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Вчера, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Вчера, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

«Там ничего нет»: Божена Рынска перенесла клиническую смерть

Назван самый полезный суп

Вечмобиль: как Tesla убивает мировой автопром
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь