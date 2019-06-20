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Гройсман в Чернигове, саммит Евросоюза и "прямая линия" Путина: топ-темы дня

20 июня, 11:45

Рада читает Избирательный кодекс, а в Европе решают судьбу санкций против России


Сегодня, 20 июня, состоится ряд знаковых событий, которые будут задавать тональность лент новостей.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман совершает рабочую поездку в Черниговскую область.

Состоится утреннее пленарное заседание Верховной Рады. Единственный рассматриваемый вопрос – второе чтение Избирательного кодекса Украины

Продолжается расследование трагической гибели народного депутата Дмитрия Тымчука .

В Брюсселе стартует саммит Европейского Союза. Лидеры стран ЕС рассмотрят вопрос о продлении санкций в отношении России и попытаются согласовать кандидатуру на пост председателя Еврокомиссии.

Президент России Владимир Путин в 17-й раз ответит на вопросы россиян в прямом эфире; как заявляют росСМИ, к прямой линии поступило свыше 1,3 млн обращений.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали об итогах 19 июня – гибели Тымчука, подорожании квартир и улучшение потребительских настроений украинцев

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Тег Рада, Путин, Евросоюз, прямая линия, Гройсман, Тымчук, санкции против России

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