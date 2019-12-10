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Гройсман: Важно, что Украина не выглядела в Париже слабой

10 декабря, 22:12

По словам экс-премьера, на пути к миру еще много очень сложных решений

/ Фото: Кабинет министров Украины

Экс-премьер Украины Владимир Гройсман видит обнадеживающие результаты переговоров на саммите лидеров "нормандского формата" в Париже в понедельник

"Договоренности об обмене пленными, о прекращении огня и продолжение международного взаимодействия – обнадеживающие результаты", – написал Гройсман в Фейсбуке во вторник.

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"Очень важно, что Украина не выглядела в Париже слабой. Но на пути к миру еще много очень сложных решений. И этот путь к миру, тому миру, которого мы хотим, будет успешным, если единство вокруг интересов Украины будет стоять выше политических разногласий и интриг", – подытожил экс-премьер.

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Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча "Нормандской четверки". Лидеры Украины, Германии, Франции и России обсудили взаимоприемлемое решение, касающееся будущего Донбасса.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона не добилась всех поставленных целей, но начало мирному плану положено: Киев ожидает и перемирие, и возвращение пленных украинцев.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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переговоры Париж Украина Владимир Гройсман Нормандская четверка нормандский формат

Источник: Сегодня

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