Гройсман: Власть должна показать четкий и понятный план действий

Сегодня власть должна показать Украине и украинцам четкий и понятный план действий, где будут ответы на вопросы нашего дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом, вопрос сбалансированности бюджета с поддержкой местного самоуправления и вопросы социальной защиты граждан, лишенных работы из-за карантина. Об этом сказал премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман в эфире телеканала "Украина24".

"Должен быть четкий план действий, в этот план действий должны быть изменения в бюджет, и вся страна – от центра до маленькой общины, должны знать и понимать, что делать", – сказал Владимир Гройсман.

Он отметил, что те изменения в Государственном бюджете, которые предлагаются к рассмотрению в Верховной Раде, ориентировочно уже в следующий понедельник, 30 марта, – это документ "без логики" и он не содержит ни мер по борьбе с коронавирусом, ни шагов по поддержке экономики и снижению социальной напряженности.

"В бюджете (проекте изменений в бюджет) есть противоположная политика. Урезают все расходы: на образование, зарплаты, местные бюджеты. А на местах сегодня укрепляют материально-техническую базу, осуществляют карантинные мероприятия. Как можно в этот период урезать местные бюджеты? Им наоборот надо помогать, – сказал Владимир Гройсман. – Сейчас деньги из мест заберут, а потом сверху будут давать подачки на неизвестных условиях. Мы от этого же уходили. Только децентрализация и системность помогут".

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Что касается отношений с кредиторами, Владимир Гройсман так же высказался однозначно: сотрудничество позволит укрепить экономические позиции внутри страны и на мировых финансовых рынках. Причем, важно вести переговоры не только с МВФ, но и с Всемирным банком и Европейским Союзом, который начинает механизмы поддержки стран в период пандемии и мировой экономической рецессии.

"Украина – ассоциированный член ЕС. Но я пока не вижу никаких движений, чтобы присоединиться к европейским программам поддержки", – отметил Владимир Гройсман.

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Он согласился, что такие инициативы представляют собой двустороннее движение – и Украина должна не просто запросить средства, но и выполнить конкретные условия их получения. В случае с МВФ говорится, в частности, о "земельном" законопроекте.

"Я говорил об этом год-два назад, и говорю сейчас: отдать землю и концентрировать ее до 10 тыс. га в одних руках – это преступление, – сказал Владимир Гройсман. Мое предложение: ограничить количество гектаров и предоставить право покупки только фермерам. Под это создать фонд кредитования только фермеров. Так сможем развить фермерство и иметь не тысячи фермерских хозяйств, как сейчас, а миллионы. И тогда земля станет ресурсом, который будет развивать нашу экономику, а не чью-то другую".

По словам Гройсмана, предложенный сейчас вариант введения земельного оборота с 2021 года с возможностью концентрировать в одних руках лишь 100 га и только для физических лиц – "шаг в направлении здравого смысла".

"Я понимаю, что надо еще детально проанализировать эту идею. И в любых переговорах опираться только на позиции защиты национальных интересов", – отметил Гройсман.

Напомним, ранее Владимир Гройсман отмечал, что план действий власти должен содержать ответы как минимум на два ключевых вопроса. Первый – противодействие болезни. Четкое, решительное, ответственное, стратегически выверенное и без хаотических решений. Второе – экономика.

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