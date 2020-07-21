Гройсман: Власти нужно говорить не о парламентской статистике, а о людях

Украинской власти сегодня надо сконцентрироваться не на статистике встреч с людьми или количестве принятых законопроектов, а на проблемах украинцев, их занятости и росте доходов. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал премьер-министр Украины (2016-2019 гг) Владимир Гройсман, комментируя ситуацию в стране и подводя итог года работы нового состава Верховной Рады.

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По его мнению, парламент IX созыва принимал как нужные обществу законы, так и откровенно ошибочные инициативы.

"Главное не то, как ситуацию оценивают политики. А то, стали ли люди жить лучше, – сказал Владимир Гройсман. – Некоторые законы, которые были приняты, были необходимы. Речь об усилении антикоррупционной борьбы, например. Но вместе с тем были и законы, которые будут негативно влиять на жизнь людей. Например, закон о рынке земли – это грандиозная ошибка, которая приведет к минимизации доходов украинцев. Людей лишают возможностей покупать землю. С 2024 можно будет концентрировать до 10 тыс. га земель. Вопрос: а кто будет иметь возможность приобрести такой объем?".

Владимир Гройсман отметил, что рынок земли надо было ориентировать на интересы фермерских хозяйств, которых сейчас около 40 тыс. И именно фокус на сильном фермерском классе в совокупности с возможностями децентрализации должен дать нужный экономический эффект.

"Я много приложил усилий для развития агросектора, и вижу своей задачей изменить норму о концентрации земель с 2024 года", – отметил Владимир Гройсман.

Другим негативным примером Владимир Гройсман назвал закон об игорном бизнесе. По его словам, разрешение размещать казино в трехзвездочных гостиницах превратит их в примитивные "игральные бордели", вместо этого сегмент отелей эконом-класса – для обычных украинцев или туристов – будет потерян.

"Мы будем иметь серьезную социальную проблему, – сказал Владимир Гройсман. – Чтобы бюджет получил 3-4 млрд гривен, украинцы должны проиграть 50-60 млрд грн. Другими словами, это системно неправильный закон. Навести порядок в этой сфере было нужно. Но ради спокойствия людей".

Другая важная тема, как отметил Владимир Гройсман, – социальная защита украинцев. Прежде всего – зарплаты, пенсии.

"Что мы не увидели за год? Адекватной минимальной и средней зарплаты по стране, мартовской индексации пенсий, повышения зарплат учителей (с января 2020 года). А что увидели? Бюджет летит вниз, экономика летит вниз. Да еще и коронавирус. Удар оказался двойным", – сказал Владимир Гройсман.

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По его словам, существенной турбулентности добавляет еще и неопределенность с пенсионным обеспечением украинцев и долговой политикой страны, а также перспектива "включить" гривневый печатный станок.

"Мы должны формировать государственную программу поддержки, – отметил Владимир Гройсман. – Сегодня надо говорить о людях. Вопросы занятости и адекватной зарплаты – ключевые для правительства. Украинцам и так было непросто, а сейчас еще тяжелее".

Политик в очередной раз подчеркнул, что правительство должно представить план действий, который даст ответы на все вопросы, которые волнуют людей.

"Мы же не уверены в том, что осенью не повторится ситуация с карантином. Поэтому программа правительства должна базироваться на трех составляющих – поддержке медицины, бизнеса и на социальной защите", – добавил политик.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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