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Гройсман встретился с еврокомиссаром Ханом: стало известно, о чем говорили

7 мая, 12:41

Украинский премьер и европейский чиновник также подняли вопрос российской агрессии

Йоханнес Хан и Владимир Гройсман
Йоханнес Хан и Владимир Гройсман. Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Владимир Гройсман встретился в Киеве с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом, с которым обсудил реформы в Украине, а также коснулись вопросов российской агрессии и российского газопровода "Северный поток – 2", сообщает пресс-служба Кабмина.

"Евроинтеграция и интенсивное внедрение Соглашения об ассоциации является для нас приоритетом номер один с точки зрения политического и экономического компонента", – сказал глава правительства.

Гройсман проинформировал Хана о текущей экономической ситуации в Украине – как о проделанной работе, так и о будущих шагах в ближайшие месяцы для обеспечения дальнейшего экономического роста.

"Мы считаем, что 2019 год должен стать годом установления достойной правовой системы – этому надо уделить наибольшее внимание. А дальше – продолжение реформ, даже в межвыборный период. Я понимаю, что нужно делать, и считаю необходимым консолидировать все ветви власти, чтобы принимать нужные решения", – подчеркнул премьер.

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В свою очередь еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению призывает к дальнейшему внедрению реформ и отмечает хорошие результаты, которых уже удалось достичь Украине. Он указал на важность продолжения работы по воплощению антикоррупционных инициатив и обновления системы судопроизводства.

"Хочу также отметить организацию и проведение президентской избирательной кампании в Украине. Это само по себе уже ценно, и этим Украина может гордиться", – сказал Хан.

Во время переговоров стороны также коснулись вопросов противостояния российской агрессии, продолжение санкционной политики и предоставления справедливой оценки российским проектам вроде "Северного потока – 2".

Напомним, осенью прошлого года, Йоханнес Хан поблагодарил правительство Украины за проведенные реформы, в частности, здравоохранения, государственной службы, децентрализации и образования. Однако, оценивая реформы в Украине, он указал на проблемы.

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Тег встреча, Гройсман, еврокомиссар, хан , реформы

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