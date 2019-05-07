Гройсман встретился с еврокомиссаром Ханом: стало известно, о чем говорили
Украинский премьер и европейский чиновник также подняли вопрос российской агрессии
Премьер-министр Владимир Гройсман встретился в Киеве с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом, с которым обсудил реформы в Украине, а также коснулись вопросов российской агрессии и российского газопровода "Северный поток – 2", сообщает пресс-служба Кабмина.
"Евроинтеграция и интенсивное внедрение Соглашения об ассоциации является для нас приоритетом номер один с точки зрения политического и экономического компонента", – сказал глава правительства.
Гройсман проинформировал Хана о текущей экономической ситуации в Украине – как о проделанной работе, так и о будущих шагах в ближайшие месяцы для обеспечения дальнейшего экономического роста.
"Мы считаем, что 2019 год должен стать годом установления достойной правовой системы – этому надо уделить наибольшее внимание. А дальше – продолжение реформ, даже в межвыборный период. Я понимаю, что нужно делать, и считаю необходимым консолидировать все ветви власти, чтобы принимать нужные решения", – подчеркнул премьер.
В свою очередь еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению призывает к дальнейшему внедрению реформ и отмечает хорошие результаты, которых уже удалось достичь Украине. Он указал на важность продолжения работы по воплощению антикоррупционных инициатив и обновления системы судопроизводства.
"Хочу также отметить организацию и проведение президентской избирательной кампании в Украине. Это само по себе уже ценно, и этим Украина может гордиться", – сказал Хан.
Во время переговоров стороны также коснулись вопросов противостояния российской агрессии, продолжение санкционной политики и предоставления справедливой оценки российским проектам вроде "Северного потока – 2".
Напомним, осенью прошлого года, Йоханнес Хан поблагодарил правительство Украины за проведенные реформы, в частности, здравоохранения, государственной службы, децентрализации и образования. Однако, оценивая реформы в Украине, он указал на проблемы.
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