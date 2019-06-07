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Гройсман заявляет о нормальных рабочих отношениях с Зеленским

7 июня, 20:47

Премьер отметил, что надеется на такое же отношение со стороны президента

Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Владимир Гройсман констатирует наличие нормальных рабочих отношений с президентом Владимиром Зеленским.

"Мое отношение к президенту остается абсолютно неизменным… Эти взаимоотношения сегодня являются абсолютно нормальными по линии президент – премьер-министр. И там, где нужно подставить плечо для того, чтобы реализовать задачи для государства, я готов это сделать", – сказал Гройсман в эфире телеканала "Украина" в пятницу вечером.

В свою очередь, премьер отметил, что надеется на такое же отношение со стороны президента и поддержки решений правительства.

Гройсман подчеркнул, что нет никаких угроз для страны из-за взаимоотношений Кабмина и президента.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман на съезде своей партии "Украинская стратегия" обнародовал первую пятерку участников политической силы, с которой пойдет на выборы в Верховную Раду.

Так, первым номером в списке оказался сам глава правительства. Также в десятку вошли следующие лица: Лилия Гриневич, Эмине Джапарова, Александр Саенко, Евгений Нищук, Павел Петренко, Сергей Марченко, Андрей Тетерук, Павел Яблонский, Виктор Еленский.


"Я не хочу и не буду игроком чужой сборной. Сборной, в которой я тратил много времени на то, чтобы преодолевать препятствия, которые отдаляли нас от тех изменений, которые хотели чувствовать люди. И я принял решение сформировать команду украинской стратегии, приоритетом которой будет реальность изменений, которые хотят почувствовать люди", – заявил Гройсман

Как заявил премьер, за три года работы в правительстве собрал команду, бок о бок с которой может творить лучшее будущее для государства.

Ранее Гройсман рассказывал, какой будет его партия. Он подчеркнул, что хочет создать классическую партию – не из перебежчиков и конъюнктурщиков, а из тех людей, которые намерены изменить свою страну.

Напомним, недавно в парламенте решалась судьба правительства Украины. На голосование был вынесен вопрос об отставке премьер-министра. Однако еще до начала рассмотрения вопроса две фракции отказались за это голосовать. В итоге Рада отказалась уволить Владимира Гройсмана.

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Тег Зеленский, Гройсман, Владимир Гройсман

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