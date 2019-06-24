Грузинский народ нужно выручать: Порошенко призвал украинцев ехать на отдых в Грузию

Экс-президент предложил переименовать название Грузии в Украине и призвал снизить цены на билеты

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Пятый президент Украины (2014-2019 гг.), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко выразил поддержку Грузии в связи с протестами в Тбилиси на действия России. Об этом он заявил в видеообращении, которое разместил на своей странице в Facebook.

"Наша политическая сила полностью солидарна с народом Грузии, который сопротивляется российскому империализму и борется с оккупацией. Сейчас Москва хочет снова экономически ослабить Грузию, блокируя воздушное сообщение, и наносит удар по туристической Грузии", – сказал он.

Порошенко считает, что нельзя оставлять грузинский народ в беде и призвал украинцев, желающих отдыхать за границей, посетить Грузию вместо других стран.

"Обращаюсь к правительству Украины и Министерства инфраструктуры с предложением предоставить в этот период скидку на аэронавигационные и аэропортовые сборы для рейсов сообщением Украина-Грузия-Украина. Авиакомпании могли бы снизить цены на билеты. Грузия пошла на то, чтобы изменить одну ключевую букву в названии Киева, потому что мы "Київ", а не "Кієв". По моему мнению, МИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело (именно так сами грузины называют свою страну). Очень важно помочь тем, кто так же, как и мы, много лет борется с российской агрессией. Поддержать Сакартвело – значит поддержать Украину", – заявил экс-президент.

Как сообщали новости "Сегодня", президент РФ Владимир Путин с 8 июля временно запретил пассажирское авиасообщение с Грузией, подписав соответствующий указ. Кроме того, хозяин Кремля поручил правительству принять меры по возвращению россиян, которые временно находятся в Грузии, и рекомендовал туроператорам и турагентам во время действия запрета не продавать туда путевки. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "ситуация в Грузии должна нормализоваться, и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан". Однако грузинские власти оригинально решили решить проблемы с иностранными отдыхающими – прибывшим в Грузию туристам подарят вино.

В свою очередь на днях грузинский лидер Саломе Зурабишвили ответила на запрет Путина для россиян ехать в Грузию. Она уверена, что россияне любят Грузию и не должны страдать от действий политиков РФ, и позвала их в гости.

Как сообщали новости "Сегодня", 20 июня вечером несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД Георгия Гахарии и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По данным грузинского Минздрава, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских. В больницы доставлены несколько десятков человек. Позже стало известно, что число пострадавших резко выросло до 160 протестующих и 80 правоохранителей.

Из-за провокации делегации РФ спикер парламента Ираклий Кобахидзе сложил свои полномочия и подал в отставку.

Поводом для народного недовольства послужил инцидент на Межпарламентской ассамблее православия – член российской Компартии Сергей Гаврилов, прибывший в Тбилиси во главе делегации из РФ, открывал сессию, сидя в кресле спикера. Из-за этого оппозиция сорвала заседание МАП, заблокировала трибуну и потребовала выгнать российских делегатов из зала. В результате россияне покинули не только парламент, но и саму грузинскую столицу, вылетев в Москву. Пока они в сопровождении охраны пытались добраться до микроавтобуса, их облили водой и забросали бутылками. Читайте подробней, что известно о протестах в Грузии.

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