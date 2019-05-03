"Грузинский сценарий" в Украине: в Тбилиси отреагировали на паспортизацию Донбасса

Министр Грузии рассказала, что для них это очень знакомый сценарий с путинскими паспортами

Кетеван Цихелашвили. Фото: Facebook/Ministry of Conciliation of Georgia.

Министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили провела параллели российской паспортизации Донбасса с ситуацией в Грузии в конце 1990-х – начале 2000-х. Об этом она говорила во время встречи с министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, сообщает пресс-служба ведомства.

"Фактически президент России повторил в Украине то, что происходило в конце 90-х и в начале 2000-х годах в Грузии: начал выдавать российские паспорта населению временно оккупированной части Донбасса. К сожалению, для нас это очень знакомый сценарий и известно, к чему он приводит", – сказала она.

Цихелашвили отметила, что такие меры Россия принимает для легитимизации действия по "защите своих граждан" за границей

"К сожалению, мы это все уже видели, в том числе, во время агрессии в 2008 году. Надеюсь, подобного не произойдет в Украине, которая за последние годы и так перенесла много испытаний. Но, понятно, что это очень тревожный сигнал о том, что Россия не собирается отказываться от своей политики, а также сигнал о необходимости усилить наши усилия и усилия наших международных партнеров для противостояния – мирного, но очень принципиального – бесчеловечной, милитаристской политике Российской Федерации", – подчеркнул грузинский министр.

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Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке",- говорится в документе.

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

На днях постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ заявил международному сообществу, что Россия готовит почву для открытого вторжения на Донбасс. Москва своей паспортизацией украинцев сделала намеренный шаг к уничтожению Минских соглашений, считает дипломат.

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