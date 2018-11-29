Грузия отдаляется от Украины – эксперт объяснил причины

Сегодня, 14:50

Павел Рудяков уверен, что уровня, который был в отношениях двух стран в 2005-2009 годах, уже не будет

Саломе Зурабишвили. Фото: AFP
Саломе Зурабишвили. Фото: AFP

С избранием Саломе Зурабишвили президентом Грузии украинско-грузинские отношения не изменятся. Такое мнение высказал сайту "Сегодня" директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

"Результаты нынешних выборов сигнализируют о том, что в Грузии остается стабильность по отношению к предыдущему периоду. Во власти остаются те же силы. Отсюда ожидать каких-либо глобальных изменений во внешней политике не стоит. Разве что, как пишут сегодня французские СМИ, с которыми я сегодня успел ознакомиться, Франция усилит свое влияние в этой стране. И сама Зурабишвили и тесно связана с Францией, и у Иванишвили, как пишет французская пресса есть паспорт этой страны. Но, на мой взгляд, это теоретические варианты", – сказал эксперт.

Говоря об украино-грузинских отношениях, Павел Рудяков отметил, что уровня, который был в этих взаимоотношениях 2005-2009 годах, не будет.

"Сейчас Грузия от нас дистанцируется, потому что мы проблемные. У них тоже проблемы с Россией, но они хотят уходить от них. Потому и отдаляются от Украины", – считает он.

По словам эксперта, тем не менее, избрание Зурабишвили не принесет какого-либо прорыва и в российско-грузинских отношениях.

"Они так и будут оставаться латентно прохладными в ожидании достижения какого-то большого компромисса в отдаленном будущем. Никаких сдвигов в этих отношениях не будет. Зурабишвили – не тот человек, который может их инициировать и реализовать", – отметил Рудяков.

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Напомним, Саломе Зурабишвили победила во втором туре выборов президента Грузии, набрав 59,52% голосов. Об этом сообщил в четверг, 29 ноября, ЦИК страны.

Как мы писали, Президент Украины Петр Порошенко поздравил ее с победой на президентских выборах.
Грузия, Украина, Зурабишвили, Саломе Зурабишвили

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Источник:

"Сегодня"

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