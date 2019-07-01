Грузия отозвала посла в Украине

Гела Думбадзе был Чрезвычайным и Полномочным послом Грузии в Украине с 15 июня 2017 года

Фото: ukrinform.ru.

Министерство иностранных дел Грузии отозвало своего посла в Украине Гелу Думбадзе. Сообщение об этом, по распоряжению президента Грузии, посол получил сегодня утром, передает Грузия Online.

"МИД Грузии отозвал Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе", – говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что вместе с Думбадзе будут заменены несколько дипломатов.

Позже в МИД Грузии объяснили, что это сделано с целью назначения Думбадзе на другую должность, а именно послом по особым поручениям МИД Грузии.

"Как известно, назначение и освобождение послов происходит по принципу ротации. Так произошло и в случае с Гелой Думбадзе. Министерство посчитало нужным использовать его ресурс в центральном аппарате – на позиции посла по особым поручениям, и ему будет вверена сфера, в которой он имеет большой опыт деятельности. Об этом известно и господину Думбадзе, и это решение было принято в результате консультаций с ним", – заявляют в министерстве иностранных дел Грузии.

На место посла Грузии в Украине рассматриваются две кандидатуры – бывший посол Грузии Григол Катамадзе и Теймураз Шарашенидзе, ранее занимавший должность посла Грузии в Азербайджане.

Гела Думбадзе был Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Украине с 15 июня 2017 года.

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