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Грузия отозвала посла в Украине

1 июля, 19:25

Гела Думбадзе был Чрезвычайным и Полномочным послом Грузии в Украине с 15 июня 2017 года

Фото: ukrinform.ru
Фото: ukrinform.ru.

Министерство иностранных дел Грузии отозвало своего посла в Украине Гелу Думбадзе. Сообщение об этом, по распоряжению президента Грузии, посол получил сегодня утром, передает Грузия Online.

"МИД Грузии отозвал Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе", – говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что вместе с Думбадзе будут заменены несколько дипломатов.

Позже в МИД Грузии объяснили, что это сделано с целью назначения Думбадзе на другую должность, а именно послом по особым поручениям МИД Грузии.

"Как известно, назначение и освобождение послов происходит по принципу ротации. Так произошло и в случае с Гелой Думбадзе. Министерство посчитало нужным использовать его ресурс в центральном аппарате – на позиции посла по особым поручениям, и ему будет вверена сфера, в которой он имеет большой опыт деятельности. Об этом известно и господину Думбадзе, и это решение было принято в результате консультаций с ним", – заявляют в министерстве иностранных дел Грузии.

На место посла Грузии в Украине рассматриваются две кандидатуры – бывший посол Грузии Григол Катамадзе и Теймураз Шарашенидзе, ранее занимавший должность посла Грузии в Азербайджане.

Гела Думбадзе был Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Украине с 15 июня 2017 года.

Ранее мы писали, посла Испании вызвали в МИД РФ в связи с дипломатическим скандалом.

Как сообщали новости "Сегодня", 20 июня вечером несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД Георгия Гахарии и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По данным грузинского Минздрава, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских. В больницы доставлены несколько десятков человек. Позже стало известно, что число пострадавших резко выросло до 160 протестующих и 80 правоохранителей. Позже к протестам присоединился бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили, выступив у стен парламента. А тем временем в самом парламенте Грузии подрались депутаты.


Из-за провокации делегации РФ спикер парламента Ираклий Кобахидзе сложил свои полномочия и подал в отставку.

Поводом для народного недовольства послужил инцидент на Межпарламентской ассамблее православия – член российской Компартии Сергей Гаврилов, прибывший в Тбилиси во главе делегации из РФ, открывал сессию, сидя в кресле спикера. Из-за этого оппозиция сорвала заседание МАП, заблокировала трибуну и потребовала выгнать российских делегатов из зала. В результате россияне покинули не только парламент, но и саму грузинскую столицу, вылетев в Москву. Пока они в сопровождении охраны пытались добраться до микроавтобуса, их облили водой и забросали бутылками. Читайте подробней, что известно о протестах в Грузии.

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Тег Грузия, посол, освобождение, назначение, должность

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