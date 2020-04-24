Грузия отзовет из Украины посла из-за Саакашвили: реакция МИД

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Министерство иностранных дел Украины пока что не получало уведомлений о возможном отзыве Грузией своего посла из-за вероятного назначения Михеила Саакашвили в украинское правительство.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Екатерину Зеленко.

"Ни одного официального письма от грузинской стороны о возможном отзыве посла Грузии МИД не получал", – сказала она, добавив, что для подобных решений существует постоянная процедура.

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Ранее на фоне возможного назначения экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили вице-премьером Украины по реформам глава грузинского правительства Георгий Гахария пригрозил отозвать из Киева главу дипмиссии своей страны.

"Мы рассматриваем Грузию как надежного друга и союзника и надеемся на дальнейшее развитие стратегического партнерства с грузинской стороной", – добавила Зеленко.

Напомним, что вопрос назначения Михеила Саакашвили вице-премьером может быть рассмотрен 30 апреля, когда Верховная Рада соберется на внеочередное заседание. Также он сообщил, что после своего назначения попросит у Международного валютного фонда удвоить программу макрофинансового кредитования украинской экономики.

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