Грядут новые санкции: Климкин рассказал о наказании организаторов выборов в Крыму

Украина намерена принять меры в отношении причастных к российским выборам в оккупированном Крыму и готовит список для персональных санкций. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Павел Климкин.

По его словам, ограничительные меры могут быть введены как Евросоюзом, так и отдельными странами.

"Мы говорим о персональных санкциях для тех, кто участвует в организации этих выборов или в содействии этим выборам. Мы сейчас работаем над соответствующим списком. Нам нужно еще сделать процедуру верификации, но в ближайшее время мы его нашим друзьям передадим. Об этом я скажу в понедельник во время своей встречи с министрами иностранных дел (стран) Европейского Союза", – сказал Климкин.

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Министр также раскритиковал методы оккупантов в организации выборов, которые не стесняются использовать даже самые бредовые инструменты влияния на крымчан.

"И если вы посмотрите на то, что происходит сейчас на территории оккупированного Крыма с этими выборами, если бы это так реально не было печально, это было бы смешно, когда они прекрасно понимают, что на эти выборы никто не хочет идти, и там пытаются раздавать куски "железа" как памятные якобы знаки... А сейчас уже началось разыгрывание айфонов, то есть даже по сравнению с советской практикой, когда там были буфеты на избирательных участках, это путь реально в некую параллельную истерию", – подчеркнул дипломат.

Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта. Как известно, они пройдут также и в оккупированном Крыму. Украина и мировое сообщество выражают протест и не признают законность их проведения и легитимность будущих результатов. Так, например, ЕС выступает против выборов на полуострове.

В свою очередь в США заявили, что российские выборы не признают. Американский дипломат считает выборы незаконными и их результаты нелегитимными, и призвал Россию вернуть Украине контроль над Крымом.