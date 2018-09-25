Грымчак: Миротворцев из Беларуси на Донбассе не будет

Более 40 стран согласились направить в Украину своих представителей в рамках миссии ООН, но белорусских миротворцев на Донбассе не будет.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, передает liga.net.

Он напомнил также требование России, что на Донбассе не должны быть миротворцы из стран НАТО.

"Насколько мне известно, стран, которые предварительно согласились на участие в миротворческой миссии более 40. Поэтому с точки зрения Киева ни Беларусь, ни Казахстан принимать в этом участие не будут. При этом нужно учитывать, что Беларусь имеет опыт, несколько офицеров принимали участие в миротворческой миссии. Так, что тут без вопросов", – заявил Грымчак.

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В то же время он подчеркнул, что США, Германия и Франция готовы поддержать предложения Украины по введению миротворцев на Донбасс.

Отметим, что требования Украины просты – в составе миротворческой миссии не должно быть представителей России и союзнических с ней государств. Сами миротворцы должны размещаться на всей территории конфликта с последующим переходом территорий под международный контроль.

Напомним, зимой нынешнего года министр обороны Беларуси Андрей Равков заявил, что для урегулирования ситуации на востоке Украины Беларусь готова ввести своих миротворцев на Донбасс. Он также назвал количество, сколько могут отправить бойцов в Украину.

В свою очередь в МИД Украины объяснили, почему Беларусь не может принимать участие в миротворческой миссии на Донбассе. Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сказала, что Беларусь является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в который входит и Россия.