Грымчак уверяет, что не намерен скрываться и хочет закончить работу в МинВОТ

Грымчак также заявил, что не имеет больших средств, а в ходатайстве прокуроров предусмотрен большой залог

Юрий Грымчак. Фото: mtot.gov.ua

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак заявил, что не намерен никуда убегать и будет выполнять все требования следствия, в том числе являться на вызовы прокуроров и следователей.

Об этом он сказал в зале суда.

"Я готов защищать себя всеми законными средствами. Я буду собирать доказательства, я буду объяснять что то, что они интерпретируют как незаконную деятельность – это политическая позиция. Я готов гарантировать, что я не буду встречаться с людьми, которые есть в этом уголовном производстве: для того, чтобы обеспечить свою невиновность мне это не нужно. Я готов и дальше ходить на работу или пребывать... хотя я все-таки хотел бы дойти до конца работы, потому что тут осталось немногим больше месяца, и в любом случае ее потеряю, потому что просто закончится срок", – заметил Грымчак.

Он уверяет, что не собирается скрываться, и намерен являться к прокурорам и следователю.

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"Я не собираюсь никуда убегать, я не собираюсь прятаться от прокуроров и следователей, потому что я не вижу в этом смысла. Как только ты делаешь шаг к тому, что надо куда-то убежать или спрятаться, – ты уже признал свои вину… Я буду защищать себя и свою семью. Я готов гарантировать, что я будут в любой момент выполнять все требования следствия", – добавил он.

Грымчак заметил, что не имеет больших средств, в то время в ходатайстве прокуроров предусмотрен большой залог.

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"Я не имею больших средств, у меня на счету – я не знаю, надо у жены спросить – я не имею огромных особняков. У меня обычная трехкомнатная квартира 70 или 66 кв.м. Мое достояние – это мои дети, моя семья, и у меня есть еще одна вещь, которая, тяжело исчисляется средствами – это репутация. У меня больше ничего нет", – сказал замминистра.

Напомним, что пятницу Деснянский районный суд г.Чернигова избирает меру пресечения заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Юрию Грымчаку и его помощнику Игорю Овдиенко. Сейчс следственный судья Наталья Лямзина удалилась в совещательную комнату.

Напомним, 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Юрия Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере 1,1 млн долларов. Их задержали во время получения части денежных средств в сумме 480 тыс. долларов.

В прокуратуре рассказали, что о преступлении, совершенном украинским замминистра, узнали, расследуя другое резонансное дело — об избиении активистки Татьяны Черновол в 2013 году.

"Дело Грымчака" стало 16 августа одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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