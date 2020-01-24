Грымчака этапировали из Черниговского СИЗО: куда отправили экс-замминистра

Бывший чиновник находился под арестом в Чернигове, однако неожиданно его перевели в Киев

Юрий Грымчак. Фото: mtot.gov.ua

Экс-замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак, который находится под арестом, переведен из Черниговского СИЗО в Лукьяновское. Об этом сообщила в Facebook его жена Юлия.

По ее словам, чиновника этапировали из Черниговского СИЗО в Лукьяновское в Киев.

"Пока мы понятия не имеем, где он, с кем в камере, в каких условиях. Ждем сообщения от детективов, которые настаивали на переводе, потому что ни одна ловушка правоохранителей не сработала. Ни одного нарушения со стороны арестанта не было. Они обещали сообщить адвокатам о месте нахождения Грымчака, но на это время не знают также ничего. Почему Юра находился в Черниговском СИЗО, а не в Лукьяновском с самого начала никто не спрашивает, хотя прописан он в Донецке, зарегистрирован временный адрес в Киеве, место работы в Киеве, а арестант в Чернигове?" – написала Юлия Грымчак.

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Как сообщали новости "Сегодня", 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и СБУ под процессуальным руководством Офиса генпрокурора задержали Юрия Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в 1,1 млн долларов. Их задержали во время получения части денег в 480 тыс. долларов.

В прокуратуре рассказали, что о преступлении, совершенном чиновником, узнали, расследуя другое резонансное дело — об избиении активистки Татьяны Черновол в 2013 году.

Перед Новым годом Антикоррупционный суд продлил арест Грымчаку до 14 февраля.

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