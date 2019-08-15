Грымчака поймали на взятке: в чем двойственность подобных коррупционных скандалов

Юрий Грымчак. Фото: "Громадське"

Задержание замглавы МинВОТ Юрия Грымчака на взятке – это, скорее всего, обычная ситуация для украинских чиновников, и в нем не нужно искать никакого подтекста.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Боюсь, это типичная ситуация для многих украинских чиновников. Просто попадаются единицы. Похоже, СБУ вела слежку. Скорее всего, кто-то, с кем Грымчак и его помощник договаривались, решил "настучать" в СБУ. Почему сейчас это произошло? Потому что сейчас должна была состоятся передача денег. Здесь не надо искать черную кошку в темной комнате. Другое дело, могло ли подобное произойти при Порошенко. Ранее, может быть, закрыли бы глаза на информацию о том, что он берет деньги. А сейчас таких сдерживающих факторов нет, поэтому делу Грымчака дали ход. А далее – вопрос техники", – считает политолог.

Но в то же время ситуацию с задержанием Грымчака можно воспринимать двояко: с одной стороны, подобные задержания – позитивное явление в плане борьбы с коррупцией. Другое дело, что крупные коррупционные скандалы не заканчиваются наказанием взяточников.

"Украинцы осуждают элитную коррупцию, поэтому будут приветствовать ситуацию с Грымчаком. И в этом плане это будет работать на руку новой власти. Но здесь есть проблема: население осуждает элитную коррупцию, но вполне терпимо относится к бытовой. Кроме того, я не уверен, что дело Грымчака закончится каким-то результатом. Вы помните о Насирове? Больше года читается обвинение. Можно в книгу рекордов заносить… У нас никого посадить невозможно, потому что тебя взяли за коррупцию, а ты можешь откупиться. Понятно, что это не гарантирует, что тебя потом не посадят. Но потом будешь в судах откупаться. А, как показывает практика, у нас в судах можно "решат"ь вопросы. Мало задерживать, надо наказывать, чтобы был приговор суда. Пока мы этого не видим", – продолжает эксперт.

Напомним, в Киеве правоохранители провели обыск в квартире заместителя главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, которого задержали по подозрению в мошенничестве.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и его помощник задержаны по делу о вымогательстве 1,1 млн долларов взятки за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Им инкриминируют преступление, предусмотренное статьей 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

В свою очередь, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило, что задержание чиновника Юрия Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра.

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