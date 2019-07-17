Грызлов назвал переговоры в Минске одними из самых результативных

По его словам, вопросы безопасности людей и гуманитарные задачи стали сегодня основными темами работы заседания

Борис Грызлов. Фото: архив.

Полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов назвал состоявшиеся в среду в Минске переговоры одними из самых результативных.

"Вопросы безопасности людей и гуманитарные задачи стали сегодня основными темами работы заседания Контактной группы, которое в итоге стало одним из самых результативных", — сказал он.

Напомним, в среду, 17 июля, в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы с участием представителей оккупированных территорий, на котором был принят ряд важнейших решений.

По словам пресс-секретаря представителя Украины Леонида Кучмы – Дарки Олифер, ТКГ и представители ОРДЛО, признавая положительное влияние практики подтверждения приверженности режиму прекращения огня, отмечая важность обеспечения мира и спокойствия для населения, а также исходя из ранее достигнутых соглашений и обязательств сторон:

подтверждают свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, с полуночи 21 июля 2019 по киевскому времени;

повторно заявляют о своей общей и твердой приверженности полному выполнению Минских договоренностей;

обязуются обеспечить полный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины согласно ее мандату для мониторинга и верификации, проводимых ею, в том числе с применением ее технических средств.

Ранее сообщалось, что во время недавней встречи в "нормандском формате" сторонам удалось договориться до нового перемирия на Донбассе, а также о новых участках для разведения сил и средств. Об этом рассказал на брифинге заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко.

Кроме того, Пристайко называл условие для встречи Зеленского и Путина в "нормандском формате". Следующая встреча в "нормандском формате" снова пройдет без лидеров стран. Дипломат назвал причину.

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