Грызлов заявил о создании в Украине "двух государств": появилась реакция Киева

В последнее время из России звучат странные заявления по ЛНР и ДНР

Представитель России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов уже "закатывал истерику" после переговоров по Донбассу, а теперь Киев требует от Москвы объяснений, что означают высказывания российского дипломата "о создании в Украине еще двух государств" (вероятно, речь о т.н. "ЛНР" и "ДНР").

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Об этом заявил во время выступления в Вене постпред Украины в ОБСЕ Евгений Цымбалюк.

Украинская сторона хочет понять, что стоит за высказываниями Грызлова.

"Что касается российского пропагандистского нарратива о "внутреннем конфликте" на Донбассе. Было бы очень интересно услышать четкие объяснения российского представителя о вчерашних заявлениях полномочного представителя Российской Федерации в ТКГ Бориса Грызлова, который заявил, что "на сегодняшний день в Украине создано еще два государства". Я призываю посла Лукашевича (постпред РФ в ОБСЕ. – Ред.) уточнить, означает ли вчерашнее заявление г-на Грызлова, что Российская Федерация намерена выйти из Минских соглашений. Или она планирует признать эти оккупированные районы?" – сказал Цымбалюк.

Отметим, что в своем заявлении представитель РФ в ТКГ также сетует на отказ Киева от переговоров с боевиками, на что постпред Украины в ОБСЕ четко дал понять, что Украина готова разговаривать только с украинскими гражданами ОРДЛО, а не с теми, кто получил российские паспорта.

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"Такой диалог ведется, в частности, путем включения представителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые были вынуждены покинуть эти территории, в качестве советников украинской делегации в ТКГ", – резюмировал он.

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Отметим, в последнее время в СМИ появились сообщения российских политиков и боевиков о якобы планах по присоединению ОРДЛО к России. Так, например, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что фактически оккупированные районы Донбасса находятся в составе России. В подтверждение он напомнил о незаконном участии жителей "Л/ДНР" в голосовании за "коронацию" Путина.

Кроме того, российский террорист, назначенный Кремлем весной 2014 года первым главой оккупационной администрации в Донецке, а сейчас глава российского "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай заявил, что оккупированные территории в ближайшем будущем де-юре войдут в состав России.

На эти заявления отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что много жителей оккупированных территорий получили российское гражданство и назвал их гражданами России, но ему не известно о планах присоединить оккупированные территории. В свою очередь заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак прояснил ситуацию с "присоединением" Донбасса к России.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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