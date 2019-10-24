ГТС останется в собственности государства – Оржель

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На заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ возникли жаркие споры относительно будущего украинской газотранспортной системы.

Украина взяла на себя обязательство перед Евросоюзом — приблизить свой энергорынок к европейским стандартам. Один из шагов – это вывод ГТС из структуры "Нафтогаза".

В этом у парламентариев есть взаимопонимание.

А вот вопрос — кто после разделения будет владеть "трубой", вызвал много споров.

В частности, Юлия Тимошенко считает, что в законопроекте нечетко прописаны ограничения, и ГТС могут приобрести иностранцы. А это, говорит, стратегический объект, который должен остаться в исключительно государственной собственности.

"Мы выполним все условия и договоренности с Европейским энергетическим сообществом. Но мы не дадим ГТС забрать у Украины. У меня в руках – правки. Это достаточно большой труд, который мы подготовили для того, чтобы не допустить потери Украиной ГТС на коррупционных началах", – заявила лидер фракции "Батькивщина" в парламенте Юлия Тимошенко.

"ГТС остается в государственной собственности. Оператор становится независимым, для того, чтобы осуществлять действительно эффективную деятельность на рынке. Для того, чтобы обеспечить независимость ГТС, и чтобы на этих условиях мы могли обеспечить подписание долгосрочного контракта, с гарантированными объемами транзиты газа", – заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Ранее государственная компания "Оператор ГТС Украины"подала в Нацкомиссию регулирования энергетики заявку на прохождение сертификации как оператора газотранспортной системы. Успешная сертификация станет финальным этапом проекта по отделению оператора газотранспортной системы (ГТС) – анбандлинга.

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Таким образом, анбандлинг завершится после выведения "Оператора ГТС Украины" из группы "Нафтогаза" и передачи в собственность и управление компании "Магистральные газопроводы Украины", которая подчинена Министерству финансов.

О том, зачем Украине нужен анбандлинг, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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