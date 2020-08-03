Гутцайт объяснил, почему не пошел по стопам Вакарчука, и как стал министром спорта

Министр молодежи и спорта, олимпийский чемпион по фехтованию Вадим Гутцайт после победы "Слуги народа" на выборах отказался идти в Верховную Раду и писать законы, поскольку посчитал себя более эффективным "в полях" исполнительной власти. Он также считает, что известные люди из мира спорта и культуры должны заниматься именно в той сфере, которую они хорошо знают. Об этом он рассказал в интервью сайту "Сегодня".

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Журналист отметила, что в последние годы в политике засилье профессиональных актеров, певцов, деятелей культуры и спортсменов. Однако примеры Вакарчука, Онищука и других показывают, что хороших и профессиональных менеджеров в Раде и Кабмине из них не получилось.

"Я считаю, что на такие должности людям нужно приходить подготовленными. Им надо работать в этом направлении и в этой области. Посмотрите на мой путь. Я был спортсменом, потом тренером, после этого год работал здесь, в министерстве, начальником отдела. Затем я был главным тренером, директором Департамента молодежи и спорта города Киева. Сейчас я стал министром. Я прошел все этапы подготовки наших спортсменов с детства до взрослого спортсмена. Я понимаю, что надо ребенку в школе, спортсмену сборной команды Украины. Я знаю, что надо построить и закупить для наших спортсменов. Это надо пройти, прожить и профессионально знать. Я это прошел … Но после окончания своей спортивной карьеры я работал в этой области 20 лет. Вы привели пример политиков, ну они же никогда не работали в этом направлении, они не знают, что надо делать", – сказал Гутцайт.

Также он отметил, что год назад решил все же не идти в Раду, хоть и был в проходной части списка партии "Слуга народа", поскольку посчитал, что в киевской городской администрации будет более эффективен.

Чиновник рассказал, что стать министром ему предложил президент Владимир Зеленский.

"Президент предложил мне. Это была общая встреча с профессионалами из спорта, которые меня заслушали, услышали мое видение, как я вижу развитие спорта, отношение к спорту, спортсменам и тренерам. Я объяснял свою программу, как и что я вижу. Было много специалистов. На встрече я был один (кандидат на пост министра)", – резюмировал Гутцайт.

Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", украинский спорт в 2020 году из-за коронавируса недосчитался более двух миллиардов гривен. Причиной этому стало перенаправление части спортивного бюджета страны, как, впрочем, и из некоторых других сфер, на борьбу с пандемией коронавируса.

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А тем временем НСК "Олимпийский" открыли для всех желающих. Теперь там можно побегать, позаниматься на различных площадках.

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