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Хакеры ФСБ атаковали представительство Зеленского в Крыму

29 июля, 09:52

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Российские спецслужбы взялись за украинские госорганы, но Украина выстояла

На днях в Украине выявили утечку данных, которая могла нести угрозу для госбезопасности, а теперь представительство президента в Крыму сообщает о кибератаке хакеров, подконтрольных ФСБ России.

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Об этом говорится в заявлении ведомства в Facebook.

Отмечается, что при сотрудничестве и координации представительства президента с СБУ удалось обезвредить и устранить целенаправленную кибератаку на представительство. Там утверждают, что за этим стоит организованная хакерская группа, подконтрольная ФСБ РФ.

"Кибератака была направлена ​​на получение информации о деятельности представительства. Представительство и главное управление Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым продолжат межведомственное сотрудничество и координацию, направленную не только на защиту ежедневной работы государственных органов по вопросам Крыма, но и на защиту прав и интересов наших граждан, пострадавших от оккупации", – говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне в СНБО выявили утечку данных. Украинские специалисты обнаружили, что в DarkNet опубликован перечень почти 3 миллионов сайтов, использующих сервис Cloudflare для защиты от DDoS и ряда других кибератак. Опубликованный перечень содержит реальные IP-адреса сайтов, что создает угрозу направления на них атак. В частности, среди таких адресов 45 записей с доменом "gov.ua" и больше 6500 с доменом "ua", в частности ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры Украины. Однако по результатам проверки СБУ не нашла угрозы в масштабной утечке данных о почти трех миллионах сайтов.

Также на днях в СНБО предупреждали о кибератаке, которая могла бы отключать интернет по всей Украине. В июне одна из кибератак нового типа стала крупнейшей в истории, достигнув значения почти 780 Гбит/с. В результате на 30 минут отключилось 15% всего мирового интернета и ряда магистральных провайдеров.

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Россия Крым СБУ хакеры кибератака представительство ФСБ РФ

Источник: Сегодня

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