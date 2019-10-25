"Хамство высшего сорта": министр ответил на оскорбление Коломойского

Владимир Бородянский также рассказал, почему извинился перед Гонтаревой за скандальную песню

Владимир Бородянский. Фото: facebook.com/borodyanskiy

Скандал с шуткой "Квартала 95" про экс-главу НБУ Валерию Гонтареву перерос с личные оскорбления между лицами, не имеющими к нему отношения. Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский назвал хамством резкое высказывание в его адрес со стороны бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Я считаю, что ... ну, это хамство высшего сорта. Как я отношусь к хамству? Плохо. Но есть такие люди", – сказал он и добавил, что это реакция (Коломойского) невоспитанного человека.

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Также Бородянский объяснил, почему вступился за Гонтареву после высмеивание "Кварталом" поджога ее дома.

"Мое извинения я написал с точки зрения моего понимания, моих ценностей, когда я что-то считаю допустимым или недопустимым. То, что произошло, на мой взгляд, я считаю недопустимым. Оно не является смертельным, оно является недопустимым", – отметил министр.

Как сообщали новости "Сегодня", после скандального выступления "Квартала" вместе с хором имени Веревки Бородянский извинился перед Гонтаревой за их песню. Однако Коломойский позже сказал, что когда Бородянский извиняется перед Гонтаревой, "пусть перед этим извинится перед гражданами Украины, которые благодаря Гонтаревой стали нищими. А если он этого не делает, тогда он не дебил, он тогда подонок". Отметим, что Игорь Коломойский назвал "дебилом" министра экономики.

В ответ Тимофей Милованов отшутился: "Не скрываю, что я дебил" и прокомментировал слова бизнесмена.

Все подробности в спецтеме Скандал с "Кварталом 95"

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