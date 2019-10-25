Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,11
27,95

"Хамство высшего сорта": министр ответил на оскорбление Коломойского

25 октября, 11:02

Владимир Бородянский также рассказал, почему извинился перед Гонтаревой за скандальную песню

Владимир Бородянский. Фото: facebook.com/borodyanskiy

Владимир Бородянский. Фото: facebook.com/borodyanskiy

Скандал с шуткой "Квартала 95" про экс-главу НБУ Валерию Гонтареву перерос с личные оскорбления между лицами, не имеющими к нему отношения. Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский назвал хамством резкое высказывание в его адрес со стороны бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Я считаю, что ... ну, это хамство высшего сорта. Как я отношусь к хамству? Плохо. Но есть такие люди", – сказал он и добавил, что это реакция (Коломойского) невоспитанного человека.

Реклама

Также Бородянский объяснил, почему вступился за Гонтареву после высмеивание "Кварталом" поджога ее дома.

В тренде
"Супер Туканы" в степях Украины: на чем могут летать наши ВВС
Штурмовик EMB-314 Super Tucano / Фото из открытых источников

"Мое извинения я написал с точки зрения моего понимания, моих ценностей, когда я что-то считаю допустимым или недопустимым. То, что произошло, на мой взгляд, я считаю недопустимым. Оно не является смертельным, оно является недопустимым", – отметил министр.

Как сообщали новости "Сегодня", после скандального выступления "Квартала" вместе с хором имени Веревки Бородянский извинился перед Гонтаревой за их песню. Однако Коломойский позже сказал, что когда Бородянский извиняется перед Гонтаревой, "пусть перед этим извинится перед гражданами Украины, которые благодаря Гонтаревой стали нищими. А если он этого не делает, тогда он не дебил, он тогда подонок". Отметим, что Игорь Коломойский назвал "дебилом" министра экономики.

В ответ Тимофей Милованов отшутился: "Не скрываю, что я дебил" и прокомментировал слова бизнесмена.

Все подробности в спецтеме Скандал с "Кварталом 95"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Игорь Коломойский оскорбление Владимир Бородянский Квартал 95 Валерия Гонтарева

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

50 дней в
50 дней в "турборежиме": что успел изменить в стране Кабмин за неполных два месяцаЭкономика
Арахамия и Дубинский прошли детектор лжи: видео процесса
Арахамия и Дубинский прошли детектор лжи: видео процессаПолитика
"Таких у нас еще не было": Сенцов рассказал, что думает о ЗеленскомПолитика
"Грязная манипуляция": Киев ответил Москве на требование признать аннексию КрымаПолитика
В Офисе президента сделали четкое заявление о судьбе ПриватБанка
В Офисе президента сделали четкое заявление о судьбе ПриватБанкаЭкономика
"Очень любит Украину": Зеленский рассказал о встрече с Назарбаевым в ЯпонииПолитика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...