Харбст призвал США еще больше вооружить Украину "Джавелинами"

Американский дипломат рассказал, какое вооружение сейчас является приоритетом для украинской армии

ПТРК Javelin. Фото: Минобороны Украины

Украина теперь может приобретать оружие в США, но и американские власти должны оказать больше военной помощи украинским Вооруженным силам – как на суше, так и в море – для сдерживания российской агрессии.

Об этом заявил на слушаниях в Сенате директор Евразийского центра Атлантического совета, экс-посол США в Киеве Джон Хербст, передает "Укринформ".

Он напомнил, что западные санкции наносят существенный ущерб российской экономике – ежегодно РФ теряет 1,5% ВВП. Однако, по его словам этого не достаточно – нужно усилить обороноспособность Украины современным вооружением, в том числе и противотанковыми системами Javelin.

"Я приветствую президента Трампа за его решимость в предоставлении оружия Украине. Однако США должны рассмотреть возможность предоставить больше систем Javelin Украине, а также обеспечить ее большим количеством контрбатарейних радаров. Эти радары уменьшат потери среди украинцев … Западная поддержка Украины является существенной, но она не такая эффективная, какой могла бы быть", – сказал Хербст.

Читайте также США в 2019 году предоставят Украине 700 миллионов долларов техпомощи

Дипломат также призывает усилить Украину и в море, в частности вооружить береговыми радарами, скоростными катерами и противокорабельными ракетами.

"Это поможет Украине сдерживать кремлевские провокации на море, рост количества которых мы наблюдаем на протяжении последних 18 месяцев", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", 18 июня Конгресс США одобрил выделение Украине военной помощи на 250 миллионов долларов. В "военном пакете" предусмотрено предоставление Украине и летального вооружения, а также Америка поможет Военно-морским силам ВСУ.

В свою очередь председатель Комитета по вооруженным силам Сената США, сенатор Джим Инхоф недавно опубликовал стратегию поддержки Украины. Джим Инхоф указал на сферы, где помощь Украине "проседает".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Харбст призвал США еще больше вооружить Украину "Джавелинами"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"