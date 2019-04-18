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Хербст: После выборов Украина точно не вернется к России

Сегодня, 12:07

Путин просчитался с методами воздействия на Украину и привык сразу пускать в ход войска, отметил американский дипломат

Экс-посол США в Украине Джон Хербст
Экс-посол США в Украине Джон Хербст. Фото: Сегодня

Бывший посол США в Украине Джон Хербст считает, что как бы ни закончились выборы президента, европейский курс страны не изменится и точно не переориентируется в сторону России. Об этом он сказал в интервью сайту "Сегодня".

На фоне разговоров, что после выборов Украина может выбрать курс на сближение с Россией, он ответил: "Нет, это практически невозможно".

"Я не могу вам предоставить точные процентные данные, но, я уверен, около 70-80% украинцев уверены, что Кремль ведет против Украины войну. Российские военные убили больше 13 тысяч украинцев, они украли Крым, они вторглись на Донбасс. Поэтому я не думаю, что большинство украинцев захотят дружить с Кремлем, который ведет против Украины войну", – сказал Хербст.

Американский дипломат также считает, что президент РФ Владимир Путин просчитался со своими методами воздействия на соседние государства, в том числе и на Украину.

"Проблема Путина в том, что он практически не использует политику "мягкой силы" – он привык использовать армию. Если бы он использовал политику "мягкой силы", Украина, как и Грузия, не были бы так заинтересованы в ЕС, страны Балтии не были бы заинтересованы вступить в ЕС", – подчеркнул экс-посол.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с экс-посолом США Джоном Хербстом: "Меркель понимает, что "Северный поток" – "грязная сделка".

Отметим, говоря о президентском избирательном процессе в Украине, посол Канады Роман Ващук в интервью "Сегодня" позитивно оценил выборы и сказал, что такого не было ни в одной стране мира и канадцы внимательно следят за событиями в Украине.

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Тег Россия, выборы, война, Путин, хербст, экс-посол

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Сегодня

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