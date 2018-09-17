Постпред США в ООН: Россия помогла убить брата Ким Чен Ына

Сегодня, 18:48

Никки Хейли уверена, что Москва помогла Пхеньяну отравить Ким Чен Нама

Фото: AFP
Фото: AFP

Россию обвиняют уже не только в причастности к отравлениям в Солсбери, Эймсбери и применению химического оружия армией сирийского президента Башара Асада.

Как пишет Reuters, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли выразила уверенность, что у нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына могло и не получиться убить своего единокровного брата Ким Чен Нама без помощи извне, которую ему оказала Москва. 

"Когда Северная Корея совершила убийство Ким Чен Нама, это произошло при содействии России", – заявила она на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном теме контроля над выполнением санкций против КНДР.

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Хейли пояснила, что Россия обеспечила Северной Корее доступ к нервно-паралитическим агентам, из которых сделали яд для отравлления  Ким Чен Нама в малазийском городе Сепанг.

Напомним, что двух женщин, подозреваемых в убийстве убийства старшего брата северокорейского лидера, судят в Малайзии.

Как мы уже писали, одна из подозреваемых считала, что покушение будет не более, чем розыгрышем
покушение, Ким Чен Ын, Ким Чен Нам

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Источник:

Reuters

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