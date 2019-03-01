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Хищения в оборонной сфере: Луценко анонсировал подозрения для "всех виновных"

Сегодня, 11:28

Подозрения будут касаться неуплаты налогов при продаже комплектующих для предприятий оборонпрома

Юрий Луценко
Юрий Луценко. Фото: ГПУ
Хищения в оборонной сфере: Луценко анонсировал подозрения для "всех виновных" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d26/9e2/5c6d269e28f6f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d26/9e2/5c6d269e28f6f.jpg Политика Подозрения будут касаться неуплаты налогов при продаже комплектующих для предприятий оборонпрома

Генеральный прокурор Юрий Луценко, называвший недавно первые суммы хищений в "оборонке", заявил, что на следующей неделе планирует сообщить "всем виновным" о подозрении в хищении средств на продаже военных запчастей для армии. Об этом он сказал в эфире телеканала "Прямой".

По его словам, подозрения будут касаться неуплаты налогов при продаже комплектующих.

"Я планирую на следующей неделе предъявить подозрение всем виновным, и показать обществу, что эта фирма, как и десятки до нее будут отвечать согласно действующему законодательству. Подозрение будет вручено тому предприятию, которое переводило заработанные средства в наличные, не отчисляя при этом никаких налогов. И собственно это предприятие будет субъектом подозрения. С другой стороны еще раньше от Генпрокуратуры в НАБУ еще с 2016 ведут дело по этой же фирме", – заявил Луценко.

Как на днях стало известно, журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен.

Позже президент Украины Петр Порошенко отстранил замсекретаря СНБО. Также президент четко дал понять – если факты подтвердятся – не спасут ни должности, ни фамилии.

В свою очередь Юрий Луценко заявлял, что еще допускает факт контрабанды в военное время, но наживу назвал неприемлемой. Он анонсировал в ближайшем будущем подозрения причастным к хищению средств и направить уголовные производства в суд.

В итоге Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию фактов, обнародованных в журналистском расследовании о злоупотреблениях в госконцерне "Укроборонпром" и причастности к этому должностных лиц.

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Тег Луценко, укроборонпром, хищения, подозрение

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