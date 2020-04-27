"Хочется больше экономических решений": Зеленский поговорил с президентом Литвы

В ноябре прошлого года президент Украины был с визитом в Литве

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с литовским лидером Гитанасом Науседой, который в марте отложил визит в Украину из-за коронавируса. Глава украинского государства пригласил своего коллегу с визитом в Киев, передает пресс-служба ОПУ.

Главы государств обсудили ситуацию в странах в связи с распространением коронавируса и меры, принимаемые в Украине и Литве с целью противодействия и минимизации влияния COVID-19 на граждан.

Также Зеленский рассказал Науседе, что сейчас происходит на Донбассе и какая там ситуация, и поблагодарил за неизменную поддержку Вильнюсом суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Реклама

Президенты Украины и Литвы обсудили состояние подготовки важных евроинтеграционных мероприятий: саммита Украина – ЕС и шестого саммита Восточного партнерства.

Президент Литвы высоко оценил личный вклад Владимира Зеленского в реализацию реформ, особо отметив важность принятия исторической земельной реформы как одной из лучших предпосылок для построения сильной экономики.

Несмотря на ситуацию с распространением коронавируса, президент Украины пригласил Науседу с визитом в конце года в Киев для участия в очередном заседании Совета президентов Украины и Литвы.

"Жду нашей встречи, и, конечно, хочется больше общих экономических решений. Надеюсь, в этом направлении мы сможем двигаться, несмотря на карантин. Благодарен за адвокацию Украины в Европе и за дружбу между нашими странами", – сказал Владимир Зеленский.

В тренде Годовщина трагедии на ЧАЭС: украинские политики чествуют память жертв катастрофы

Реклама

Отметим, в отличие от Украины, в Литве уже с сегодняшнего дня началось смягчение карантина. С определенными ограничениями разрешено работать уличным кафе, салонам красоты, учреждениям культуры и отдыха, можно заниматься спортом на улице, храмы откроют двери верующим, сообщает Delfi.

Так, например, в уличных кафе за столиком смогут сидеть не более двух человек; а люди, сидящие за различными столиками, должны находиться на дистанции не менее двух метров. Учреждения культуры, отдыха, развлечений и спорта также можно будет посещать группами не более двух человек, более крупные группы будут допускаться лишь в случае, если это члены одной семьи.

Напомним, сегодня также состоялся телефонный разговор Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Глава украинского государства тоже пригласил французского лидера с визитом в Украину.

Смотрите видео визита Зеленского в Литву в ноябре 2019 года:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама