Хочется больше: Разумков оценил уровень зарплат депутатов

В парламенте депутаты не раз жаловались на зарплаты в районе 35-40 тысяч

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который сам зарабатывает в район 40 тысяч, заявил, что сегодняшние зарплаты народных депутатов вполне адекватные относительно общего уровня жизни в стране. Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции.

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Он дал понять, что не должно быть слишком большого разрыва в доходах депутатов и простых граждан.

"Достойный уровень оплаты труда должен быть у всех, в том числе и у народных депутатов, но он должен быть соизмерим с теми уровнями доходов и зарплат, которые получает общество. Думаю, ни для кого из народных депутатов, которые сегодня работают в Раде, не были неожиданностью те зарплаты, которые мы сегодня получаем. Нет человека, который бы говорил, что ему хватает или не хочется больше. Хочется! Но, думаю, нужно адекватно оценивать свою работу и оценивать работу других. При том уровне зарплат, который есть сегодня в государстве, думаю, зарплата народных депутатов соответствует нормальному уровню оплаты", – сказал Разумков.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова заявила, что депутатам не хватает парламентской зарплаты. По ее словам, 35 тысяч недостаточно для качественного выполнения работы.

Также мы писали, что в Раде "рассекретили" зарплаты депутатов. За один из предыдущих месяцев некоторые народные избранники получали в районе 48 тысяч гривен. Кому-то повезло меньше.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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