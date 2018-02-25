Хочется некоторым въехать по лицу – глава юркомитета ПАСЕ рассказала о поведении россиян

Сегодня, 17:18

Европейцы воспринимают хамство россиян как уверенную позицию, говорит Елена Сотник

Фото: facebook.com/lenasotnik
Фото: facebook.com/lenasotnik

Глава юридического комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы, народный депутат от фракции "Самопомич" Елена Сотник в интервью изданию "Новое время" рассказала о том, как ведут себя россияне в ПАСЕ.

"Россияне весьма часто ведут себя по хамски, будто они хозяева положения. Беззастенчиво врут, грубят, а самое печальное, что это их хамство европейцы воспринимают как уверенную позицию", – сказала Сотник.

Она отметила, хотя "это неправильно", но "очень хочется некоторым въехать по лицу".

Напомним, что после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе Москву лишили права голоса, участия в наблюдательных миссиях и руководящих структурах ПАСЕ.

С января 2015-го в знак протеста российская делегация перестала приезжать в Страсбург, а с прошлого года – платить ежегодные членские взносы в бюджет СЕ. Только за 2017-й Москва задолжала более 22 млн евро и грозилась не заплатить и в этом году, если ее права в ПАСЕ не восстановят в полном объеме.

Позже Россия определилась со взносом в ПАСЕ на текущий год - Совет Госдумы принял решение об оплате взносов Российской Федерации на 2018 год в бюджеты международных организаций.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что схемы по возвращению российской делегации в Ассамблею начали прорабатывать еще в 2017 году: создали специальный ad hoc комитет, главная цель которого – отменить санкции против Москвы и вернуть ее в ПАСЕ уже осенью этого года. 

Решение о возвращении России в ПАСЕ хотят подготовить до июня.

Также напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко резко ответил сторонникам России в ПАСЕ.
Россия, Украина, поведение, ПАСЕ

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Источник:

Новое время

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