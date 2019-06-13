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"Хочу быстрых изменений": Зеленский обсудил внедрение концепции "Государство в смартфоне"

13 июня, 12:14

Глава государства пообещал экспертам и организациям IT-сектора полную свободу и помощь в осуществлении проекта

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский с экспертами обсудил работу над проектом "Государство в смартфоне". Во встрече приняли участие представители Коалиции электронного государства, объединяющего 65 различных организаций и экспертов в области IТ, сообщает пресс-служба главы государства.

Он заверил, что такие встречи будут регулярными, а также пообещал всячески содействовать участникам этой программы.

"Я хочу быстрых изменений. Я верю в ваш талант и желание сделать Украину цифровым лидером и гарантирую вам свободу. Мы должны совместно готовить инициативы, законопроекты и осуществлять шаги, снимающие барьеры к цифровой экономике и электронному управлению. Уверяю, что лично буду "обращаться" к тем государственным служащим, которые будут сопротивляться на местах", – заявил Зеленский.

По словам советника президента Михаила Федорова, концепция "Государство в смартфоне" не только облегчит жизнь украинцам, но и уменьшит коррупцию в стране.

"Наш план очень амбициозный. Например, до 2024 года мы стремимся перевести 90% всех государственных услуг в режим онлайн, втрое уменьшив количество взаимодействия граждан и бизнеса с властью и достигнув нулевого уровня коррупции в этой сфере. И уже в этом году украинцы почувствуют вкус электронных услуг нового поколения – полностью автоматизированных и объединенных вокруг гражданина. Но все это станет реальным только при условии консолидации вокруг совместного плана действий всех экспертов, талантливого украинского IТ-бизнеса, всех ветвей власти и политической воли на самом высоком уровне", – сказал он.

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Та, на встрече эксперты предоставили президенту свои рекомендации и обсудили приоритетные проекты цифровизации. Ключевые предложения касались развития инструментов электронного государства и демократии, цифровых инфраструктур, цифровой идентификации, кибербезопасности, наведение порядка в государственных реестрах, электронного народовластия (электронных социологических опросов и даже выборов). Все эти задачи будут включены в единый план действий.

Также на следующей неделе украинская сторона обсудит данную концепцию с международными донорами, с бизнесом, после чего будет обнародован документ в формате плана конкретных действий и ожидаемых целей.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина с Эстонией обсудила новую концепцию "Государство в смартфоне". Украинская делегация во главе с Федоровым ездила в Эстонию, где с местными экспертами обсудили все тонкости "электронного государства". По его словам, Эстония первой в мире ввела электронное взаимодействие реестров и ID-карты, провела электронные выборы и достигла показателя онлайн-услуг в 99%, предоставила возможность "электронного гражданства".


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Тег эксперты, Зеленский, Федоров, Государство в смартфоне

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Сегодня

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