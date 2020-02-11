"Хочу быть в истории": Зеленский назвал свою главную цель

"У меня есть возможность помочь. У меня нет возможности заработать деньги", - признался глава государства

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который ранее сравнил свою работу с марафоном, нравится его должность тем, что он несет ответственность за украинцев и тем, что он может помочь согражданам.

"Я хочу помочь. Президентство дает возможности, где я могу ежедневно что-то делать, чтобы не просто так я прожил этот день. Мне это нравится ... Власть – это возможность. У меня есть возможность помочь. У меня нет возможности заработать деньги, но мне это не нужно. Мне 42, я хочу быть в истории", – заявил он в опубликованном 11 февраля интервью.

В качестве примера он привел свой отказ переезжать в официальную президентскую резиденцию (Владимир Зеленский все еще живет в собственной квартире). Он отмечает, что постоянное присутствие возле дома его личной охраны доставляет неудобства как его семье, так и самим телохранителям.

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"А я об этом думаю – если я перееду в резиденцию, люди подумают, что я такой же, как другие президенты", – добавил Зеленский.

В тренде Зеленский показал свой один рабочий день: опубликовано видео

Напомним, что ранее Владимир Зеленский называл самым неприятным моментом на посту президентаочень сложную работу с большой ответственностью.

Кроме того, как уже сообщалось, Офис главы государства опубликовал видео, как проходит обычный рабочий день президента Украины Владимира Зеленского.

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