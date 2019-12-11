"Хочу получать, как все": министр Милованов снова недоволен зарплатой

Тимофей Милованов. Фото: yes-ukraine.org

Министр развития экономики Украины Тимофей Милованов, который ранее жаловался, что его чиновничьей зарплаты "хватает только на Uber", поделился выписками со своих банковских начислений.

Согласно выпискам, за три месяца работы в министерстве Милованов получил 93 122 грн, или в среднем 31 041 грн в месяц. В данную сумму входят его зарплаты и премии.

Министр выразил недовольство такой суммой.

"Моя позиция: я хочу получать такую ​​же зарплату, как и все другие министры, не больше и не меньше; зарплаты должны быть такими, чтобы честный и высококвалифицированный человек согласился за нее работать", – написал на своей странице в Facebook Милованов.

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Впрочем у Кабинета министров есть плохие новости для министра – правительство прогнозирует замедление темпов роста реальной зарплаты украинцев в 2020-2022 годах. Согласно обновленному макропрогнозу Министерства экономики, рост реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлится до 10,1% в 2020 году, до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году.

Напомним, что ранее в Министерстве финансов сообщили, что только за октябрь глава ведомства, глава ведомства Оксана Маркарова получила 62 тысячи гривен. Помимо оклада за фактически отработанное время, в эту сумму вошли надбавки, премиальные, командировочные и индексация.

А вот спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что народные депутаты должны получать больше нынешних 35-40 тысяч гривен. А ранее высказывался за то, чтобы платить председателю парламента 50 тысяч.

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