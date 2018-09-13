Ходатайство по мере пресечения Омеляну уже в суде

Также стало известно, какой судья будет рассматривать вопрос об избрании меры пресечения министру

Ходатайство об избрании меры пресечения для министра инфраструктуры Владимира Омеляна поступило в Соломенский районный суд Киева. Об этом говорится в сообщении суда в Facebook.

"13 сентября 2018 года в Соломенский районный суд г. Киева поступило ходатайство о применении в отношении подозреваемого Омеляна В. В. меры пресечения. На основании Положения об автоматизированной системе документооборота суда и Основ использования автоматизированной системы документооборота суда, ходатайство распределено и передано в производство судьи Сергиенко Г. Л.", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что о дате и времени рассмотрения ходатайства будет сообщено позже.

Как сегодня стало известно, НАБУ сообщило о подозрении Омеляну. Детективам удалось установить, что его расходы значительно превышали его доходы, а также министр вносил недостоверные данные в е-декларацию. Также чиновник умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, отмечают антикоррупционеры.

В свою очередь сам министр отреагировал на подозрение НАБУ, отметив, что не считает инкриминируемые ему преступления серьезными, и заявил, что ему не стыдно за такое смотреть в глаза украинцам.