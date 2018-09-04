Ходить в Раду и голосовать по-новому: Парубий рассказал, когда депутатов "пересадят" на ID-карты

Электронную ID-карту для народных депутатов в Верховной Раде планируют ввести со следующего года. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, такая стратегия будет разрабатываться совместно с Европейским парламентом.

"Электронная карточка, которая вводится как единая карточка и для голосования, и для прохождения в Верховную Раду Украины, – как общая IT-стратегия парламента Украины, она сделает невозможным не персональное голосование. И я планирую ее на следующий год уже ввести в действие, чтобы она начала действовать", – подчеркнул спикер.

Напомним, еще на прошлой сессии парламент Андрей Парубий утвердил Стратегию электронного парламентаризма на 2018-2020 годы, которая позволит "пересадить" нардепов на электронные ID-карты. Ожидается, что новая система обеспечит контроль за личным голосованием депутатов парламента, а также по этой же карте они будут заходить в здание парламента.

Ранее, еще в 2016 году, мы писали о проблемах с посещением депутатов в Раду и распространенным "кнопкодавством". В парламенте еще 10 лет назад установили сенсорные кнопки, но они не работают. Журналисты спросили у парламентариев, поможет ли электронная карточка заставить депутатов ходить в Раду.