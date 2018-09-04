Ходить в Раду и голосовать по-новому: Парубий рассказал, когда депутатов "пересадят" на ID-карты

Сегодня, 09:53

Стратегия будет разрабатываться совместно с Европейским парламентом, отметил спикер ВР

Верховная Рада. Фото: архив
Верховная Рада. Фото: архив

Электронную ID-карту для народных депутатов в Верховной Раде планируют ввести со следующего года. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, такая стратегия будет разрабатываться совместно с Европейским парламентом.

"Электронная карточка, которая вводится как единая карточка и для голосования, и для прохождения в Верховную Раду Украины, – как общая IT-стратегия парламента Украины, она сделает невозможным не персональное голосование. И я планирую ее на следующий год уже ввести в действие, чтобы она начала действовать", – подчеркнул спикер.

Напомним, еще на прошлой сессии парламент Андрей Парубий утвердил Стратегию электронного парламентаризма на 2018-2020 годы, которая позволит "пересадить" нардепов на электронные ID-карты. Ожидается, что новая система обеспечит контроль за личным голосованием депутатов парламента, а также по этой же карте они будут заходить в здание парламента.

Ранее, еще в 2016 году, мы писали о проблемах с посещением депутатов в Раду и распространенным "кнопкодавством". В парламенте еще 10 лет назад установили сенсорные кнопки, но они не работают. Журналисты спросили у парламентариев, поможет ли электронная карточка заставить депутатов ходить в Раду.
Рада, депутаты, карточка, Парубий, id-карта

Вы сейчас просматриваете новость "Ходить в Раду и голосовать по-новому: Парубий рассказал, когда депутатов "пересадят" на ID-карты". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко в сентябре выступит с ежегодным посланием к Раде

Вчера, 20:45

Дата обращения пока не называется

Политика

Фото: архив

Парубий рассказал, когда Рада возьмется за отмену депутатской неприкосновенности

Вчера, 18:06

Конституционный суд еще летом разрешил депутатам начать рассмотрение соответствующих законопроектов в сессионном зале
Загрузка...

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко подал в Раду проект изменений в Конституцию по вступлению Украины в ЕС и НАТО

Вчера, 12:51

Ирина Луценко рассказала, в какие статьи глава государства предлагает внести изменения

Политика

Верховная Рада. Фото: архив

Изменения в Конституцию и принятие госбюджета: Парубий назвал ключевые задачи Рады на осень

Вчера, 12:32

Депутаты снова приступают к работе, и на повестке встанут и те вопросы, которые не удалось рассмотреть на прошлой сессии
Загрузка...