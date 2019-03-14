Россия боится развала: почему Кремль не пойдет новую гонку вооружений

Россия не выйдет за рамки военного бюджета, считает эксперт

Запуск ракеты в России. Фото: Минобороны РФ

Россия боится развала: почему Кремль не пойдет новую гонку вооружений Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/578/cd7/5c5578cd78dde.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/578/cd7/5c5578cd78dde.jpg 2019-03-14T16:11:00+02:00 Политика Россия не выйдет за рамки военного бюджета, считает эксперт

Возобновления гонки вооружений не будет, несмотря на то, что США планируют уже в этом году испытывать запрещенные Договором о РСМД ракеты наземного базирования с дальностью полета около 1 000 километров. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил военный эксперт Олег Стариков.

По его словам, Россия боится подобного соревнования с США, которое в прошлом уже развалило СССР.

"Россияне понимают, что проиграют гонку вооружений. Они хорошо помнят развал СССР. К примеру, они сделали "Новатор", всего 64 ракеты, и это развалило всю систему безопасности. Поэтому они не выйдут за рамки военного бюджета", – говорит Стариков.

Кроме того, эксперт вспоминает недавний доклад начальник Генштаба ВСУ РФ Валерия Герасимова "Векторы развития военной стратегии", где указывается, что Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений. По мнению эксперта, они, максимум, обойдутся демонстрацией боевой мощи, но на поток ставить производство оружия не будут.

"Как говорил Герасимов, для решения политических задач Россия будет задействовать средства экономического, политического, дипломатического и информационного давления, а также демонстрацию военной мощи. Они не будут ставить на поток оружие, о котором говорили. К примеру, "Авангард", "Сармат", "Посейдон", "Буревестник", "Кинжал", "Новатор". Они этих ракет поставят два или три дивизиона", – добавляет военный специалист.

Напомним, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву.

Кроме того, мы писали, что американский президент Дональд Трамп отвел шестимесячный срок для полного выхода из ракетного соглашения.

Как уже сообщалось, накануне Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Россия боится развала: почему Кремль не пойдет новую гонку вооружений". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.