Холодницкий объяснил, почему экс-нардепа Микитася сняли с самолета

Экс-нардеп заявил, что летит на лечение, но ему не поверили

Максим Микитась. Фото: facebook.com/maxim.mikitas

Экс-нардепа Максима Микитася не выпустили из Украины и вывели прямо из самолета из-за того, что правоохранители усомнились в цели его поездки в Британию, несмотря на полученное им разрешение на временный выезд.

Об этом рассказал в эфире одного из украинских телеканалов руководитель Антикоррупционной специализированной прокуратуры Назар Холодницкий, передает "Корреспондент".

По его словам, Микитась якобы намеревался ехать в Лондон на лечение, но у прокуроров возникли сомнения в правдивости этой информации.

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"Перед выездом мы получили оперативную информацию о том, что суть и цель поездки, возможно, не соответствуют заявленным, поэтому мною было принято решение об отмене разрешения. Есть какие-то сроки для лечения, за 3-4 дня, на которые давалось разрешение, это невозможно", – сказал Холодницкий.

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Как сообщали новости "Сегодня", в начале октября прошлого года НАБУ сообщило о подозрении Микитасю, которому инкриминируют возможную организацию коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии. По мнению правоохранителей, экс-нардеп организовал заключение ряда договоров между подконтрольными ему лицами – руководителями строительной компании, бенефициарным владельцем которой был сам Микитась, и командующим Нацгвардии (на тот момент Юрий Аллеров) по обмену принадлежащей Нацгвардии недвижимости в Печерском районе Киева на недвижимость в жилом квартале на окраине Киева. Вследствие такого неравнозначного обмена государственному учреждению, согласно экспертным заключениям, нанесен ущерб на сумму 81 635 448 гривен. В НАБУ и САП объяснили детали дела о строительстве жилья для участников АТО.

Позже суд разрешил арестовать Микитася с возможностью внесения залога в размере 80 млн грн, а 25 октября в СМИ сообщали, что за экс-нардепа таки внесли залог. В конце декабря суд продлил меру пресечения для бывшего политика и застройщика до середины февраля и он не имеет права покидать Украину.

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