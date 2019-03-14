Холодницкий отстранил старшего прокурора САП из-за провала в "оборонном деле"
Данный факт также расследует Государственное бюро расследований
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отстранил старшего прокурора САП по делу о схемах в оборонной сфере.
Об этом он заявил на заседании ВСК Верховной Рады для проведения расследования сведений относительно фактов хищения в ВСУ и подрыва обороноспособности государства в период 2004-2017 гг., сообщает Укринформ.
"Я не дам на спуск эти материалы. Я принял решение отстранить старшего прокурора группы прокуроров от проведения процессуального руководства из-за, фактически, провала в процессуальном руководстве в этом производстве", - сказал Холодницкий.
Напомним, ранее журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы.
В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были украдены не менее 250 млн гривен.
28 февраля Верховная Рада поддержала создание Временной следственной комиссии по расследованию фактов, обнародованных в журналистском расследовании.
В свою очередь президент Петр Порошенко призвал правоохранителей обеспечить эффективное и прозрачное расследование информации о коррупционных проявлениях в оборонном секторе:
4 марта сообщалось, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Они вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Позже некоторых из задержанных отпустили под залог.
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о причастности Службы безопасности, Национального антикоррупционного бюро и Государственной фискальной службы к схемам с оборонными заказами. Позже ГБР открыло уголовное производство и начало досудебное расследование.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Холодницкий отстранил старшего прокурора САП из-за провала в "оборонном деле"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хищения в "Укроборонпроме": ГБР вызовет на допрос правоохранителей
В рамках досудебного расследования следователи вызвали на допрос журналистов
Назначение Кривоноса в СНБО: ждать ли радикальных реформ в оборонной сфере
Эксперты рассказали, легко ли дадутся Кривоносу реформы
Кривонос рассказал о внедрении новой программы в оборонной сфере
Реализация "пяти шагов к победе" не позволит России осуществить прямую военную агрессию против Украины, отметил замсекретаря СНБО
Дело "Укроборонпрома": Transparency International обратилась к силовым структурам Украины
Журналисты в своем расследовании заподозрили чиновников силовых структур, которые могли "закрывать глаза" на коррупцию в "оборонке"