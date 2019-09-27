Холодницкий: Порошенко был допрошен в НАБУ

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Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) допросили пятого президента Украины (2014-2019 гг.), лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

По его словам, допрос состоялся еще в понедельник, 23 сентября.

"У нас в понедельник на допросе был пятый президент Украины. Мы из этого не делаем сенсации. Пришел на допрос, допросили в НАБУ. Это абсолютно нормальная юридическая беседа и работа. Без пиара и публикации публично повесток. Сейчас будет идти следствие. Я стараюсь строить работу САП и рамки НАБУ сдерживать, чтобы это, прежде всего, была юридическая работа, а не пиарная", – заявил Холодницкий.

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В то же время руководитель САП не уточнил, по какому уголовному производству проводили следственные действия с Порошенко.

Как сообщали новости "Сегодня", 27 сентября Петр Порошенко снова не явился на допрос в ГБР. Пресс-секретарь государственного бюро расследований Анжелика Иванова рассказала, что политика заранее предупреждали о дате, когда нужно прийти к ним. Однако адвокат сообщил, что его клиент за границей.

18 сентября Порошенко также не явился на допрос. В ГБР рассказали, что его должны были допросить по уголовному производству относительно возможного злоупотребления служебным положением, а также возможного вмешательства в деятельность судей.

Отметим, Порошенко уже несколько раз проигнорировал допрос в связи с участием в заседаниях парламента, а последний раз был у следователей 13 сентября. Но самый скандальный его визит в ГБР случился 25 июля. После выхода Порошенко из здания ГБР произошла жесткая драка – парень запрыгнул на капот автомобиля и подпрыгнул на нем, затем на него набросилась охрана.

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