Холодницкий рассказал, сколько САП возбудила уголовных дел о незаконном обогащении

Специализированная антикоррупционная прокуратура уже возбудила до десяти уголовных дел по новой редакции статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении.

Об этом заявил руководитель ведомства Назар Холодницкий, – сообщает "Радио Свобода".

"До десяти. Пока мало. Но статья начала только действовать. Органы по этим делам начинают только собирать материалы, информацию", – рассказал он о количестве уголовных производств, которые зарегистрированы по статье о незаконном обогащении.

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Правда, об объявлении подозрений говорить рано.

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Напомним, что Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов" (№ 263-ІХ) вступил в силу в ноябре прошлого года. Документ 27 ноября был опубликован в официальном издании "Голос Украины".

Задачей закона является восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также введение института взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В частности, документ дополняет Уголовный кодекс Украины новой статьей 368-5 "Незаконное обогащение", согласно которой приобретение вышеуказанными лицами активов, стоимость которых больше чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан превышает их законные доходы, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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