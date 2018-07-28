Холодницкий взял длительный отпуск

Холодницкий будет отдыхать с 30 июля по 13 сентября

Специализированный антикоррупционный прокурор заместитель генерального прокурора Назар Холодницкий, которого ранее комиссия прокуроров решила привлечь к дисциплинарной ответственности и наложить на взыскание в виде выговора, ушел в отпуск.

Об этом сообщил источник в Генеральной прокуратуре, передает "Украинская правда".

Холодницкий будет отдыхать с 30 июля по 13 сентября.

Напомним, 20 марта, на внешней поверхности аквариума в рабочем кабинете Холодницкого обнаружили скрытые средства прослушивания. Позже СМИ сообщили о том, что кабинет главы САП прослушивало НАБУ с согласия генерального прокурора. На записях, сделанных в кабинете Холодницкого, содержатся данные о сливе информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться, о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений. Глава антикоррупционного бюро Артем Сытник раскрыл подробности.

При этом в Бюро подчеркивают, что выявленные факты возможных нарушений в действиях руководителя САП никоим образом не характеризуют работу возглавляемого им органа, сотрудничество детективов НАБУ с прокурорами САП в расследуемых уголовных производствах продолжается в штатном режиме. НАБУ обнародовало часть рассекреченных материалов по делу Холодницкого.

В итоге генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с прошением снять с должности главы САП Назара Холодницкого.