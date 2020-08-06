Хороший, но приземленный: Лукашенко рассказал, что думает о Зеленском

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский, с которым они накануне созванивались, как лидер государства находится в сложной ситуации.

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Об этом он заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"Володя хороший. Мне его жаль – он попал как кур в ощип", – сказал Лукашенко, напомнив о "ситуации в Украине", очевидно, имея в виду аннексию Крыма и войну с российскими боевиками на Донбассе.

Он отметил, что Зеленский является неглупым человеком "хоть и из другой сферы", но в то же время "человеком приземленным", который никогда не сталкивался с политикой.

"Надо действия совершать и результат давать Украине сейчас, а этого результата нет и быть не может. И вы начинаете оценивать", – добавил белорусский президент.

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Лукашенко допустил, что из-за войны в стране и отсутствия времени Зеленский не успеет показать какие-либо достижения до конца своей каденции. Но при этом он может сложить полномочия досрочно.

"Он может. Он по характеру такой, хотя он умница и, думаю, не сделает этого. Но может", – резюмировал президент Беларуси.

Напомним, прошлой осенью Лукашенко впервые за долгое время посетил Украину, приехав на Форум регионов, который проходил в Житомире.

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