Хоть два раза на дебаты: у Порошенко ждут встречи с Зеленским
На сегодняшний день были озвучены две даты возможной встречи кандидатов в президенты
Президент Украины Петр Порошенко готов к дебатам с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, причем готов встретиться с оппонентом даже два раза до голосования на выборах. Об этом заявил на Согласительном совете парламента председатель фракции партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, передает телеканал "Прямой".
По его словам, действующий глава государства не против и на стадионе встретиться с Зеленским.
"Кстати, Петр Порошенко ждет Зеленского на дебаты, по сути, и 14 апреля, и 19 апреля. Как говорится – "стадион, так стадион", – сказал Герасимов.
Отметим, что политического противостояния в прямом эфире между кандидатами в президенты ждут с нетерпением и в Украине, и на Западе. Однако этот вопрос немного затянулся – стороны никак не могут договориться о месте и времени. Так, Петр Порошенко в эфире телеканала "Украина" заявил, что ждет Зеленского на стадионе 14 апреля.
"14 апреля, в следующее воскресенье, я на Республиканском стадионе (НСК "Олимпийский" – ред.), именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов. Я думаю, что 19:00-20:00 – оптимальное время. Там будут украинцы, там будут граждане Украины. Ключевое – не только то, что мы скажем, что будет в будущем, а и то, какие выводы я сделал после первого тура", – сказал глава государства.
В то же время сегодня появилось новое видеообращение его оппонента. Владимир Зеленский подтвердил, что дебаты с Порошенко будут 19 апреля на "Олимпийском", и предупредил, что будут неудобные вопросы.
Читайте подробней о возможных вариантах, где и когда могут пройти дебаты Порошенко и Зеленского.
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