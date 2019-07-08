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"Хотите поговорить? Давайте!": Зеленский обратился к Путину с предложением (дополнено)

8 июля, 12:47

Президент Украины предложил главе Кремля формат "общения" на тему Крыма и Донбасса


Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением обсудить и войну на Донбассе, и оккупацию Крыма и другие вопросы российской агрессии против украинцев. Об этом он заявил в своем видеообращении.

"Теперь хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру путину. Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказывается ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить. Ведь надо же поговорить. Правда?", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", в Кремле называли условия для встречи Путина с Зеленским. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Москве есть много вопросительных знаков для понимания подходов украинской стороны.

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Тег Путин, Крым, Донбасс, Зеленский, обращение

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