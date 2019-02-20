Хватит умиротворять Кремль: Климкин обратился к Западу из-за России

Украинский министр считает, что с Москвой нужно бороться с позиции силы

Павел Климкин. Фото: Facebook

Хватит умиротворять Кремль: Климкин обратился к Западу из-за России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d17/e46/5c6d17e46576b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d17/e46/5c6d17e46576b.jpg 2019-02-20T11:05:00+02:00 Политика Украинский министр считает, что с Москвой нужно бороться с позиции силы

Министр иностранных дел Павел Климкин призвал мировое сообщество к более мощному давлению на Россию, а не заниматься ее умиротворением. Об этом говорится в его статье на страницах американского издания The Washington Post, текст которой опубликован на сайте МИД Украины.

Он считает, что после аннексии Крыма, недостаточно жесткая реакция международного сообщества явно ободрила Кремль и Россия осмелилась совершать новые атаки, как, например, в нападение в Керченском проливе на украинские корабли и устраивать провокации в Азовском море.

"Мы призываем международное сообщество признать неизбежную опасность слабого ответа на российскую агрессию. Если вы цените демократию и верховенство закона, и если вы искренне верите, что международная система, основанная на правилах, делает нас всех более безопасными, вы усилите давление на Кремль, чтобы он начал соблюдать международное право. Увеличение санкций является следующим логическим шагом. С Россией нужно бороться с позиции силы, а не с позиции умиротворения", – написал Климкин.

Напомним, в декабре прошлого год президент Украины Петр Порошенко в своей статье для американской газеты The New York Times писал, что Путин слабее, чем хочет казаться Западу. Мир должен сделать выбор – выступать за то, что правильно, или продолжать умиротворение Путина, отметил президент Украины.

В свою очередь секретарь СНБО Александр Турчинов говорил ранее, что умиротворение агрессора увеличивает опасность развязывания Россией полномасштабных военных действий в Европе.

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