Минэкономики меняло название трижды: как в Украине переименовывали госорганы

Только в сентябре этого года в стране появилось пять новых министерств

/ Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

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Рано утром 2 января Дед Мороз принес всем украинцам подарок, что называется, "под ёлочку": оказалось, что генпрокуратуры больше нет. Так, начиная со среды,в Украине начинает работу Офис генерального прокурора, который заменит ликвидированную в рамках реформы Генеральную прокуратуру. Это далеко не первое и, видимо, не последнее переименование госоргана в Украине. Читайте историю переименований в специальном материале сайта "Сегодня".

2001, 2010, 2019, министерство экономики

Первый президент Украины Леонид Кравчук не переименовывал ни одного государственно органа — возможно, просто не успел. (Пробыл у власти с декабря 1991 до июль 1994-го.) Даже Украинский Верховный совет, в отличие от парламентов других бывших республик СССР, сумел сохранить свое название наравне с Верховным советом Киргизии — все остальные были переименованы.

Фото: "Сегодня"

А вот второй президент Украины Леонид Кучма 21 августа 2001 года подписал указ "О переименовании Министерства экономики Украины" в Министерство экономики и по вопросам европейской интеграции Украины. Сперва собирались создать отдельное министерство в рамках обещанного Западу ускорения работы по интеграции Украины в Европу. Но затем решили перепрофилировать уже работающий госорган.

За неполные четыре года существования его успели возглавить четверо министров: Александр Шлапак, Валерий Хорошковский, Николай Деркач и Сергей Терехин. В апреле 2005 года президентским указом госорган переименовали обратно в министерство экономики Украины. Но и это еще не все: минэкономики было суждено стать абсолютным рекордсменом по количеству переименований.

Так, президент Украины Виктор Ющенко одним из последних своих указов от 29 августа 2010-го переименовал минэкономики в Министерство экономического развития и торговли Украины. Кстати говоря, этим же распоряжением он переименовал Национальное космическое агентство Украины в Государственное космическое агентство Украины.

А через 9 лет, в августа 2019-го, новоназначенный министр экономического развития и торговли Тимофей Миловановзаявил, что Министерство аграрной политики и продовольствия будут объединены для ускорения ключевых реформ в аграрном секторе и приватизации государственных предприятий.

"Цель объединения – ускорение реализации ключевых реформ, таких как: приватизация государственных предприятий, внедрение рынка земель сельскохозяйственного назначения, детенизация аграрных рынков и земельных отношений, либерализация трудовых отношений – увеличение количества легальных рабочих мест, расширение доступа к международным рынкам, перезагрузка системы профессионального обучения, модернизация подходов к научным исследованиям и внедрение инноваций в аграрной сфере", – отметил он.

2010, 2019, администрация президента

Фото: "Сегодня"

Зато во вкус переименований вошел четвертый президент Украины Виктор Янукович. Несмотря на то, что должность президента существовала почти 10 лет, президентская администрация называлась еще вполне по-советски — Секретариатом президента. В итоге секретариат стал администрацией 25 февраля 2010 года. Это был первый указ, подписанный Януковичем на высоком посту: в своих предвыборных обещаниях он посулил, кроме прочего, сократить расходы на президентский секретариат. Как ни странно, это обещание он выполнил.

В соответствующем указе № 271/2010 президента Украины говорилось, что переименование Секретариата президента в Администрацию осуществлено не только с целью эффективного проведения президентом своих конституционных полномочий, реализации ускоренных решений социально-экономических вопросов, но еще и ради сокращения расходов государственного бюджета. Главой Администрации президента стал заместитель председателя Партии регионов Сергей Левочкин, его заместительницей — нардеп от ПР Анна Герман.

В следующий раз эта госструктура поменяла свое название в июне 2019-го, когда президент Владимир Зеленский подписал указ №417 о создании Офиса президента Украины, который пришел на смену администрации.

К слову, один из своих последних указов, которые успел подписать беглый гарант Янукович, был еще один о переименовании. Распоряжением № 42/2013 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 12 июня 1998 года № 616", Янукович поменял название "Президентский оркестр Вооруженных Сил Украины" на "Национальный президентский оркестр". Наверное, предчувствовал, что в полном составе оркестр вывести в Ростов не получится.

2013, "минсдох"

18 марта 2013 года президент Украины Виктор Янукович определился с полномочиями Министерства доходов и сборов. После объединения налоговой и таможенной служб в единый, как его тут же окрестили журналисты, "минсдох", в его структурене стало департаментов администрирования единого социального взноса, налогообложения юридических лиц, в том числе обслуживания крупных плательщиков, прогнозирования и погашения налогового долга. Вместо департаментов модернизации и информатизации появился департамент развития IT и электронных сервисов.

Министром был назначен Александр Клименко, ранее занимавший должность председателя Налоговой службы. Ему положили четыре заместителя — при этом первый зам курировал департамент таможенного дела. В этот департамент также вошли управления организации таможенного контроля и оформления, стоимости, классификации товаров и мер регулирования внешнеэкономической деятельности, а также управление по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил, то есть эти управления стали выполнять функции департаментов Гостаможни.

Кабинет министров Украины окончательно ликвидировал Министерство доходов и сборовлетом 2014-го. Об этом говорится в распоряжении КМУ № 651-р от 17 июня. А уже 8 июля кабмин утвердил положение о Государственной фискальной службе – новом центральном органе исполнительной власти. Оно приняло на себя фискальные функции, которые с декабря 2012 года исполнял "минсдох".

2019, пять новых министерств одним указом

Но главным рекордсменом по переименованиям государственных органов выступило нынешнее правительство. Только за один день 2 сентября 2019 года постановлением Кабинета министров №829 было переименовано, ни много ни мало, четыре министерства и ведомства. В частности, правительство переименовало Министерство регионального развития, строительства и ЖКГ в Министерство развития общин и территорий. Министерство экономического развития и торговли было переименовано в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. А Министерство экологии и природных ресурсов Кабмин переименовали в Министерство энергетики и защиты окружающей среды.

Кроме того, Кабмин создал два новых министерства: Министерство цифровой трансформации, реорганизовав Государственное агентство по вопросам электронного управления, а также Министерство культуры, молодежи и спорта, реорганизовав Министерство информационной политики и возложив на него задачи и функции ликвидированных Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта.

Напомним, что еще 24 декабря прошлого года генпрокурор Руслан Рябошапка назначил дату запуска Офиса генерального прокурора:

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