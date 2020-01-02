Минэкономики меняло название трижды: как в Украине переименовывали госорганы

Рано утром 2 января Дед Мороз принес всем украинцам подарок, что называется, "под ёлочку": оказалось, что генпрокуратуры больше нет. Так, начиная со среды,в Украине начинает работу Офис генерального прокурора, который заменит ликвидированную в рамках реформы Генеральную прокуратуру. Это далеко не первое и, видимо, не последнее переименование госоргана в Украине. Читайте историю переименований в специальном материале сайта "Сегодня".
2001, 2010, 2019, министерство экономики
Первый президент Украины Леонид Кравчук не переименовывал ни одного государственно органа — возможно, просто не успел. (Пробыл у власти с декабря 1991 до июль 1994-го.) Даже Украинский Верховный совет, в отличие от парламентов других бывших республик СССР, сумел сохранить свое название наравне с Верховным советом Киргизии — все остальные были переименованы.
А вот второй президент Украины Леонид Кучма 21 августа 2001 года подписал указ "О переименовании Министерства экономики Украины" в Министерство экономики и по вопросам европейской интеграции Украины. Сперва собирались создать отдельное министерство в рамках обещанного Западу ускорения работы по интеграции Украины в Европу. Но затем решили перепрофилировать уже работающий госорган.
За неполные четыре года существования его успели возглавить четверо министров: Александр Шлапак, Валерий Хорошковский, Николай Деркач и Сергей Терехин. В апреле 2005 года президентским указом госорган переименовали обратно в министерство экономики Украины. Но и это еще не все: минэкономики было суждено стать абсолютным рекордсменом по количеству переименований.
Так, президент Украины Виктор Ющенко одним из последних своих указов от 29 августа 2010-го переименовал минэкономики в Министерство экономического развития и торговли Украины. Кстати говоря, этим же распоряжением он переименовал Национальное космическое агентство Украины в Государственное космическое агентство Украины.
А через 9 лет, в августа 2019-го, новоназначенный министр экономического развития и торговли Тимофей Миловановзаявил, что Министерство аграрной политики и продовольствия будут объединены для ускорения ключевых реформ в аграрном секторе и приватизации государственных предприятий.
"Цель объединения – ускорение реализации ключевых реформ, таких как: приватизация государственных предприятий, внедрение рынка земель сельскохозяйственного назначения, детенизация аграрных рынков и земельных отношений, либерализация трудовых отношений – увеличение количества легальных рабочих мест, расширение доступа к международным рынкам, перезагрузка системы профессионального обучения, модернизация подходов к научным исследованиям и внедрение инноваций в аграрной сфере", – отметил он.
2010, 2019, администрация президента
Зато во вкус переименований вошел четвертый президент Украины Виктор Янукович. Несмотря на то, что должность президента существовала почти 10 лет, президентская администрация называлась еще вполне по-советски — Секретариатом президента. В итоге секретариат стал администрацией 25 февраля 2010 года. Это был первый указ, подписанный Януковичем на высоком посту: в своих предвыборных обещаниях он посулил, кроме прочего, сократить расходы на президентский секретариат. Как ни странно, это обещание он выполнил.
В соответствующем указе № 271/2010 президента Украины говорилось, что переименование Секретариата президента в Администрацию осуществлено не только с целью эффективного проведения президентом своих конституционных полномочий, реализации ускоренных решений социально-экономических вопросов, но еще и ради сокращения расходов государственного бюджета. Главой Администрации президента стал заместитель председателя Партии регионов Сергей Левочкин, его заместительницей — нардеп от ПР Анна Герман.
В следующий раз эта госструктура поменяла свое название в июне 2019-го, когда президент Владимир Зеленский подписал указ №417 о создании Офиса президента Украины, который пришел на смену администрации.
К слову, один из своих последних указов, которые успел подписать беглый гарант Янукович, был еще один о переименовании. Распоряжением № 42/2013 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 12 июня 1998 года № 616", Янукович поменял название "Президентский оркестр Вооруженных Сил Украины" на "Национальный президентский оркестр". Наверное, предчувствовал, что в полном составе оркестр вывести в Ростов не получится.
2013, "минсдох"
18 марта 2013 года президент Украины Виктор Янукович определился с полномочиями Министерства доходов и сборов. После объединения налоговой и таможенной служб в единый, как его тут же окрестили журналисты, "минсдох", в его структурене стало департаментов администрирования единого социального взноса, налогообложения юридических лиц, в том числе обслуживания крупных плательщиков, прогнозирования и погашения налогового долга. Вместо департаментов модернизации и информатизации появился департамент развития IT и электронных сервисов.
Министром был назначен Александр Клименко, ранее занимавший должность председателя Налоговой службы. Ему положили четыре заместителя — при этом первый зам курировал департамент таможенного дела. В этот департамент также вошли управления организации таможенного контроля и оформления, стоимости, классификации товаров и мер регулирования внешнеэкономической деятельности, а также управление по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил, то есть эти управления стали выполнять функции департаментов Гостаможни.
Кабинет министров Украины окончательно ликвидировал Министерство доходов и сборовлетом 2014-го. Об этом говорится в распоряжении КМУ № 651-р от 17 июня. А уже 8 июля кабмин утвердил положение о Государственной фискальной службе – новом центральном органе исполнительной власти. Оно приняло на себя фискальные функции, которые с декабря 2012 года исполнял "минсдох".
2019, пять новых министерств одним указом
Но главным рекордсменом по переименованиям государственных органов выступило нынешнее правительство. Только за один день 2 сентября 2019 года постановлением Кабинета министров №829 было переименовано, ни много ни мало, четыре министерства и ведомства. В частности, правительство переименовало Министерство регионального развития, строительства и ЖКГ в Министерство развития общин и территорий. Министерство экономического развития и торговли было переименовано в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. А Министерство экологии и природных ресурсов Кабмин переименовали в Министерство энергетики и защиты окружающей среды.
Кроме того, Кабмин создал два новых министерства: Министерство цифровой трансформации, реорганизовав Государственное агентство по вопросам электронного управления, а также Министерство культуры, молодежи и спорта, реорганизовав Министерство информационной политики и возложив на него задачи и функции ликвидированных Министерства культуры и Министерства молодежи и спорта.
Напомним, что еще 24 декабря прошлого года генпрокурор Руслан Рябошапка назначил дату запуска Офиса генерального прокурора:
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