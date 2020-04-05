И себе, и людям: чем богаты новые министры Марченко, Степанов и Петрашко

Меньше месяца продержались на своих постах теперь уже экс-министр здравоохранения Илья Емец и экс-министр финансов Игорь Уманский. Что можно назвать рекордно коротким сроком для Украины. Они были назначены на министерские должности 4 марта 2020 года, а уволены 30 марта.

В тот же день на эти ключевые в период карантина должности были назначены другие руководители. Отвечать за сферу здравоохранения в правительстве Дениса Шмыгаля теперь будет Максим Степанов, а за финансы – Сергей Марченко. Чуть раньше пост министра экономики занял Игорь Петрашко. Сайт "Сегодня" поинтересовался декларациями новоназначенных чиновников.

/ Фото: Сегодня

Министр финансов: доход семьи – 500 тыс., расходы – больше миллиона

Министр финансов Сергей Марченко указал, что получил в качестве зарплаты за минувший год 238 772 грн. Такая же сумма указана и в предыдущей декларации, которую он подавал в мае 2019 года перед увольнением из Администрации президента, где он работал до президентских выборов заместителем главы. Получается, с июня 2019-го и как минимум до Нового года зарплату Сергей Марченко не получал.

/ Фото: Facebook

При этом он получал пенсию. За 2019 год сумма пенсии, которую начисляет 39-летнему министру Пенсионный фонд Украины, составила 38,6 тыс.

Жена, Марина Марченко, получила в 2019 году 223 810 грн зарплаты в ТОВ "Вертикаль Киев". Еще 10,3 тыс. грн составила социальная выплата на сына Леонида.

Из недвижимости у семьи Сергея Марченко есть две квартиры в Киеве. Одна, площадью 85 кв. м, принадлежит министру и его дочери Авроре (по 50%), владелицей второй квартиры, площадью 40 кв. м, является жена Сергея Марченко – Марина. Оценочная стоимость большей квартиры, согласно декларации, 960 тыс. грн (порядка 35 тыс. долларов), вторая квартира оценена в 767 тыс. грн (28 тыс. долл.).

Также у министра есть автомобиль Audi A6 2017 года выпуска, который он приобрел только в 2019 году. Он стоит почти как обе квартиры министра – 1 495 423 грн (более 55 тыс. долларов). В декларации указано, что Сергей Марченко имеет еще не погашенные финансовые обязательства перед компанией "Порше Лизинг Украина" – 448,6 тыс. грн. Более 1,1 млн грн составили его лизинговые платежи в 2019 году (напомним, общий доход семьи за 2019 год составил, согласно декларации, 511 560 грн).

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На банковских счетах новый министр финансов деньги, судя по всему, не хранит. Хотя в декларации перечислено 4 банковских счета министра и его жены, однако размер банковских сбережений не указан. Из сбережений Сергей Марченко отметил только 10 тыс. долларов наличными, однако они принадлежат жене.

/ Фото: Сегодня

Министр здравоохранения подавал декларации с новыми данными каждый месяц

Декларации кандидата на должность министра здравоохранения Максима Степанова в базе мы не обнаружили. Но это не страшно: там есть "свежая" декларация Степанова, поданная им после увольнения с должности главы Одесской обладминистрации – как раз от 30 марта 2020 года, когда он был назначен министром. А кроме того, в базе числится аж 14 его деклараций за 2019 год – большинство поданы в связи с изменением имущественного состояния.

Согласно последней декларации, Максим Степанов заработал в 2019 году на основной работе, в Одесской обладминистрации, всего 87 807 грн. Основной же доход ему принесли проценты по банковским депозитам – 2 831 151 грн. Собственно, из-за таких значительных процентов Максиму Степанову и пришлось в минувшем году каждый месяц (а то и чаще) подавать декларации об изменении имущественного положения.

Максим Степанов. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

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Зарплата жены министра на основном месте работы, в Институте нефрологии, за 2019 год составила 203 965 грн, на работе по совместительству, в медуниверситете, – 53 211 грн. При этом предпринимательская деятельность принесла ей 1 600 363 грн. Еще 900 тыс. грн составили проценты по банковским вкладам.

Таким образом, по уровню доходов – 5 676 497 грн – семья министра здравоохранения оказалась только на 4-м месте среди всех членов нового Кабмина. А вот по сумме банковских и наличных сбережений она, безусловно, лидирует. Судя по декларации, наличными в семье хранится 180 тыс. грн, 46,5 тыс. долларов, 11,3 тыс. евро. На банковских счетах находится 817 долл., 302 евро и аж 26 млн 780 тыс. грн.

При этом недвижимости в собственности Максима Степанова, судя по декларации, нет. Однако на его жену, Наталью Степанову, записана квартира в Киеве площадью 341 кв. м и машиноместо площадью 18 кв. м.

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Зато у семьи насчитывается 4 элитных автомобиля. Министру принадлежат Range Rover 2014 года выпуска (оценочная стоимость – 2 725 911 грн, или долларов) и LEXUS 470 2005 года выпуска (стоимость не указана). Жене министра принадлежит еще два Лексуса: LX 450 2016 года (стоимостью 3 077 593 грн, или долл.) и GX460 2014 года (840 085 грн, или долл.).

Министру принадлежат корпоративные права в украинском ООО "Республиканский правовой союз" (61% акций) и эстонском ООО "IPDevelopment Group OU" (40% общего капитала). Стоимость этой собственности в денежном выражении составляет, соответственно, 2 440 000 и 66 991 грн. Отмечено, что управление этими правами передано другому лицу. Также министру принадлежит 50% акций ООО "Ед'югет" (250 000 грн), права на которые не переданы в управление.

Супруга министра также является собственницей целого ряда компаний. Так, в собственности Натальи Степановой находятся оставшиеся 60% "IPDevelopment Group" (стоимость 100 486 грн), как и 50% ООО "ЕД'ЮГЕТ" (250 000 грн). Ей же принадлежат 33% ООО "Спецагротех" в Донецке (11 352 грн), 67% ООО "Гарномедика" в Киеве (522 600 грн), 50% киевского ООО "Феір Піксел" (50 000 грн), 30% киевского ООО "Країна бажань" (3540 грн) и 30% киевского ООО "Міськпостачзбут". Общая стоимость бизнеса семьи составляет 3 млн 176 тыс. грн (около 117 тыс. долларов).

Министр экономики "прячет" жену?

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко был назначен чуть раньше – 17 марта. В декларации кандидата, поданной в день назначения, из имущества он указал только киевскую квартиру площадью 90 кв. м. Ни зарплаты, ни других доходов, за прошлый год, ни сбережений в декларации не значилось. Однако через неделю появилась исправленная декларация министра, в которой было уже намного больше информации о материальном положении министра и его семьи.

Фото: Facebook

Из дополненной декларации стало известно, что основным местом работы министра в 2019 году было ООО "Управленческое общество УЛФ", в котором он получил 13 668 204 грн зарплаты. Больше него из всех министров Кабмина Шмыгаля заработал за прошлый год только Алексей Резников. Кроме зарплаты Игорь Петрашко получил также в минувшем году 4694 грн в виде банковских процентов и 7760 грн – в виде "дополнительного блага" от банка.

Также министр задекларировал крупную сумму наличными: 510 000 долларов и 1 050 000 гривен собственных средств, а также 480 000 долларов и 1 600 000 грн – средства жены. Кроме того, на банковских счетах супругов находятся 1 051 185 грн и 824 711 долларов.

Кстати, из декларации министра складывается впечатление, что информацию о супруге он тщательно скрывает. В частности, он указал только ее имя – Светлана. Без фамилии и отчества. А также то, что она гражданка России. При этом в декларации появилась информация о квартире в Москве, которой владеет жена министра вместе с Артуром Поздняковым и Анжеликой Поздняковой – возможно, со своими братом и сестрой. Площадь квартиры 101 кв. м, оценочная стоимость – 3 456 000 грн (около 128 тыс. долларов).

Кроме этих объектов недвижимости министр задекларировал жилой дом в Романкове возле Киева площадью 409 кв. м и оценочной стоимостью 1 739 665 грн (64 тыс. долларов). Дом принадлежит жене. Как и участок земли там же, в Романкове, площадью 15 соток (стоимость не указана). В собственности министра имеется жилой дом во Львове – площадью 76 кв. м, которым он владеет пополам с Мирославом Петрашко.

Также у Игоря Петрашко есть гараж в г. Стрый (11 кв. м) и паркоместо в Киеве. И три автомобиля: MITSUBISHI 2006 года, SUZUKI 2016 года (оценочная стоимость 673 200 грн), RANGE ROVER SPORT 2017 года (2 586 767 грн).

На сегодняшний день в Кабмине остаются вакантными должности глав трех министерств: энергетики (и. о. назначен Виталий Шубин), образования (и. о. Любомира Мандзий) и культуры (и. о. Светлана Фоменко).

Напомним, на днях новый министр здравоохранения Максим Степанов записал видеообращение к украинцам:

Видео: Минздрав

Все подробности в спецтеме Новый Кабмин

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