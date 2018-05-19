И в Европу вернемсся, и в НАТО вступим: Порошенко рассказал о темпах реформ

Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что когда страна будет действовать сообща, для украинцев не будет преград ни для вступления в Евросоюз, ни для членства в НАТО. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Хмельницкий, сообщает пресс-служба главы государства.

"Я уверен в том, что, когда мы объединены, все у нас будет хорошо – и в Европу вернемся, и в НАТО вступим. Причем двери открыты еще с 2008 года. Нам нужно сделать внутреннюю работу", – подчеркнул он.

Кроме того, президент заверил, что страна будет "решительно продолжать наступление в реформах" и пообещал "никому не позволить остановить темп реформ", а также напомнил, что Верховная Рада поддержала в первом чтении инициированный им законопроект о национальной безопасности.

"Очень надеюсь, что в июне на саммит НАТО мы сможем представить уже проголосованный и подписанный Закон", – предположил он.

Отдельно Порошенко напомнил о праздновании Дня Европы и добавил, что раньше этот праздник был лишь пустой формальностью и государство не делало никаких шагов для того, чтобы разрушить связи Украины с Советским Союзом и с Российской империи, вернувшись в семью европейских народов.

Напомним, ранее глава государства жестко предупредил чиновников о неприемлемости использования средств местных бюджетов во время выборов и призвал их направлять деньги на развитие благополучия местных жителей.

Также мы сообщали, что президент назначил главой Хмельницкой областной государственной администрации Вадима Лозового. Он заменит на этом посту Александра Корнийчука, который получил назначение советником президента.

А перед этим президент поздравил украинцев с Днем Европы и напомнил, что вступление нашей страны в Евросоюз поддерживают как минимум 70% граждан страны.