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Идет гибридная война: Лукашенко заподозрил Украину в провокациях

6 августа, 15:26

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент призвал "ждать пакостей с любой стороны"

Президент Беларуси Александр Лукашенко допустил попытку провокаций и дестабилизации Украиной ситуации в его стране на фоне начавшихся шестых президентских выборов.

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Как сообщает БелТА, об этом он заявил 6 августа на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании.

"Мы не знаем, на что они (провокаторы – ред.) способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно "любят" – мы даже не знаем. Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны", – сказал Лукашенко.

По его словам, кроме арестованных на прошлой неделе российских наемников ЧВК "Вагнер", в Беларуси также были задержаны сотрудники Государственного департамента США, которых "со штыками наперевес защищают российские руководители".

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"Тут некоторые продолжают звать людей на "майдан" 9-го и 10-го. Не дай бог, мы разожжем костер в центре Минска ... Этого мы допустить не можем и не допустим", – добавил Лукашенко.

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Напомним, что он уже не впервые в последнее время упоминает угрозу дестабилизации в стране. На прошлой неделе всего в Беларуси задержали 33 российских наемника. Как оказалось, некоторые из них воевали против ВСУ на Донбассе, в связи с чем Украина попросила выдать их для справедливого суда.

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Беларусь выборы президента провокации дестабилизация Александр Лукашенко
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