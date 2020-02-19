План хороший, но не выгорит: в США оценили идею Зеленского по Донбассу

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, который уже комментировал стратегию Зеленского по Донбассу, теперь позитивно оценил планы президента Украину относительно совместных патрулей в ОРДЛО. Хотя и не верит, что это случится.
Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".
По его словам, в этом вопросе надо быть осторожным, чтобы ни в какой форме не было даже намека на признание "народных республик".
"Но насколько мне известно, сейчас такой опасности нет. Им не место на территории Украины, и они должны исчезнуть. Вот что обсуждается сейчас. Как известно, на Донбассе есть эти "республики", есть так называемое "ополчение". И те, и другие подконтрольны Москве. Но отдельно от них на этой территории функционирует местная "полиция" (т.н. "милиция Л/ДНР". – Ред.). Я не был на оккупированной территории, но насколько я слышал, эта "полиция" – это действительно местные люди. Очень многие из них были милиционерами еще до оккупации. Следовательно, признание их легитимности со стороны Украины – несколько отличное. И именно поэтому Зеленский говорит о совместном полицейском патрулировании "под зонтиком" ОБСЕ. Эта идея – вполне правильный путь повысить уровень безопасности", – сказал Волкер.
Американский дипломат также считает, что это реалистичный вариант, как нажать на боевиков, чтобы те позволили свободный доступ патрулей ко всей территории Донбасса, поскольку даже у ОБСЕ до сих пор нет свободного доступа в ОРДЛО.
"Само по себе предложение Зеленского о совместном патрулировании не лишено смысла – наоборот, оно вполне логично. Но я не верю, что эти патрули появятся", – резюмировал он.
Как сообщали новости "Сегодня", недавно в рамках Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что при подготовке к выборам на всей территории Донбасса обеспечивать безопасность "могут совместные патрули". По его словам, Киев поднимал этот вопрос и на "нормандских" переговорах, и в Минске. Он отмечал, что в такой патруль могли бы входить украинцы, представители временно оккупированных территорий и ОБСЕ. На идею Зеленского отреагировали у Путина.
В свою очередь глава МВД Арсен Аваков высказался за создание на Донбассе "переходных полицейских сил". Боевиков, по словам министра, к патрулированию не допустят.
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