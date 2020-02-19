План хороший, но не выгорит: в США оценили идею Зеленского по Донбассу

Важно, чтобы не было ни намека на признание "народных республик", считает Волкер

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, который уже комментировал стратегию Зеленского по Донбассу, теперь позитивно оценил планы президента Украину относительно совместных патрулей в ОРДЛО. Хотя и не верит, что это случится.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

По его словам, в этом вопросе надо быть осторожным, чтобы ни в какой форме не было даже намека на признание "народных республик".

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"Но насколько мне известно, сейчас такой опасности нет. Им не место на территории Украины, и они должны исчезнуть. Вот что обсуждается сейчас. Как известно, на Донбассе есть эти "республики", есть так называемое "ополчение". И те, и другие подконтрольны Москве. Но отдельно от них на этой территории функционирует местная "полиция" (т.н. "милиция Л/ДНР". – Ред.). Я не был на оккупированной территории, но насколько я слышал, эта "полиция" – это действительно местные люди. Очень многие из них были милиционерами еще до оккупации. Следовательно, признание их легитимности со стороны Украины – несколько отличное. И именно поэтому Зеленский говорит о совместном полицейском патрулировании "под зонтиком" ОБСЕ. Эта идея – вполне правильный путь повысить уровень безопасности", – сказал Волкер.

Американский дипломат также считает, что это реалистичный вариант, как нажать на боевиков, чтобы те позволили свободный доступ патрулей ко всей территории Донбасса, поскольку даже у ОБСЕ до сих пор нет свободного доступа в ОРДЛО.

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"Само по себе предложение Зеленского о совместном патрулировании не лишено смысла – наоборот, оно вполне логично. Но я не верю, что эти патрули появятся", – резюмировал он.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в рамках Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что при подготовке к выборам на всей территории Донбасса обеспечивать безопасность "могут совместные патрули". По его словам, Киев поднимал этот вопрос и на "нормандских" переговорах, и в Минске. Он отмечал, что в такой патруль могли бы входить украинцы, представители временно оккупированных территорий и ОБСЕ. На идею Зеленского отреагировали у Путина.

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков высказался за создание на Донбассе "переходных полицейских сил". Боевиков, по словам министра, к патрулированию не допустят.

Выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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